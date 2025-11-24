SIR को लेकर वाट्सएप ग्रुप में कमेंट से चढ़ा आर्मी मेजर का पारा, रिटायर्ड अधिकारी से की मारपीट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शहर के कोलार इलाके में स्थित दानिश कुंज में एक आर्मी मेजर ने रिटायर्ड अधिकारी से मारपीट कर दी। रिटायर्ड अधिकारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एसआइआर को लेकर कालोनी के वाट्सएप ग्रुप में कुछ कमेंट करने के साथ आर्मी मेजर टैग कर दिया था। यह बात मेजर को इस कदर बुरी लग गई कि पूर्व अधिकारी के घर पर पहुंचकर उनसे विवाद किया और मारपीट की। कोलार पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी आर्मी मेजर के विरूद्ध मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

यह है मामला कोलार थाने में पदस्थ एसआइ पप्पू कटियार ने बताया कि 66 वर्षीय गोरेलाल पांडे दानिश कुंज में रहते हैं। वह मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम से सेवानिवृत्त हैं। उनके पड़ोस में विवेक पांडे रहते हैं, जो कि आर्मी में बतौर मेजर पदस्थ हैं। शनिवार को कालोनी के वाट्सएप ग्रुप में SIR सर्वे को लेकर एक पोस्ट डाली गई थी। इस पर गोरेलाल पांडे ने कुछ कमेंट किया और साथ में विवेक को भी टैग कर दिया।