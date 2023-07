मध्य प्रदेश: कूनो नेशनल पार्क में 'सूरज' की भी मौत, चार दिन में दो चीतों ने तोड़ा दम

Madhya Pradesh News मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को यहां एक और चीता मृत पाया गया है। चीते की मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है। इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क में अब तक आठ चीतों की मौत हो चुकी है। (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश: कूनों नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला जारी

भोपाल, ऑनलाइन डेस्क। कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में चीतों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को यहां एक और नर चीते 'सूरज' की मौत हो गई है। 'सूरज' को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। नेशनल पार्क में शुक्रवार सुबह उसका शव बरामद किया गया है। बता दें कि अब तक आठ चीते दम तोड़ चुके हैं। तीन दिन पहले हुई थी 'तेजस' की मौत गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही नर चीता कूनो नेशनल पार्क में मृत पाया गया था। 'तेजस' सातवां चीता था जिसकी मौत हुई थी। उसके गले पर चोट के निशान मिले थे। जानकारी के मुताबिक, तेजस के बाड़े में सहवास के लिए मादा चीता को छोड़ा गया था, जिससे संघर्ष के दौरान तेजस घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। हालांकि, तेजस की मौत की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। कूनो प्रबंधन के अनुसार सुबह 11 बजे निगरानी दल ने नर चीता तेजस की गर्दन के ऊपरी हिस्से में चोट के निशान देखे थे। इसकी जानकारी वन्य प्राणी डॉक्टरों को दी गई। तेजस को बेहोश कर उसका उपचार किया गया था, लेकिन कुछ घंटे बाद वह मृत मिला। नामीबिया और द. अफ्रीका से लाए गए चीते कुछ महीनों पहले नामीबिया से आठ और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। पीएम मोदी ने कुछ चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। कुछ दिनों बाद मादा चीता ने तीन शावकों को जन्म दिया था, लेकिन इन सभी की मौत हो गई थी। कूनो नेशनल पार्क में अब 15 चीते बचे हैं।

