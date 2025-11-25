एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाला गिरोह सक्रिय, संस्थान ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी में एक ऐसा शातिर गिरो सक्रिय हो गय है जो बेरोजगारों को एम्स भोपाल में सीधी भर्ती का झांसा देकर लाखों रुपये ठग रहा है। नौकरी के नाम पर बढ़ती धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लते हुए अब एम्स प्रबधन ने आधिकारिक चेतावनी जारी की है और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। हाल ही में छह-सात ऐसे गंभीर मामले सामने आए हैं, जहां उम्मीदवारों से मोटी रकम वसूली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ितों ने बताया कि ठग खुद को एम्स का वरिष्ठ अधिकारी या भर्ती बोर्ड का सदस्य बताकर मिलते हैं। वे उम्मीदवारों को फर्जी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और फिर एम्स भोपाल के लेटरहेड पर हूबहू दिखने वाला फर्जी नियुक्ति पत्र थमा देते हैं। जब उम्मीदवार ज्वाइनिंग के लिए एम्स पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है।

कुछ मामलों में तो ठगों ने इंटरनेट मीडिया पर एम्स भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर भी पैसे मांगे हैं। लाखों रुपये ऐंठने का खेल ठगों का यह गिरोह नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, क्लर्क और सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने के नाम पर दो से पांच लाख रुपये तक की मांग करता है। पैसे लेने के बाद ये दलाल अपने मोबाइल नंबर बंद कर लेते हैं और गायब हो जाते हैं।

सिफारिश लगाने वालों पर भी गिरेगी गाज एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक ने स्पष्ट किया है कि संस्थान में नियुक्तियां पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होती हैं। प्रबंधन ने सख्त लहजे में कहा है कि एम्स में भर्ती के लिए कोई भी एजेंट या बिचौलिया नियुक्त नहीं है। सभी भर्तियों की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट (www.aiimsbhopal.edu.in) पर जारी की जाती है।