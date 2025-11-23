Language
    बैतूल जिला अस्पताल के स्टोर रूम में लगी आग, वार्डों में भरा धुआं, मरीजों को बाहर निकाला

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:38 PM (IST)

    बैतूल के जिला अस्पताल में रविवार सुबह स्टोर रूम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सफाई सामग्री और केमिकल के कारण वार्डों में धुआं फैल गया, जिसके चलते मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। प्रभारी कलेक्टर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट से लगी। अस्पताल प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है।

    Hero Image

    अस्पताल के वार्डों में धुआं भरने पर मरीजों को बाहर निकालना पड़ा।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के बैतूल में जिला अस्पताल में रविवार सुबह अफरा-तफरी मच गई, जब करीब 9:15 बजे भोजनशाला के पास स्थित स्टोर रूम में अचानक आग भड़क उठी। स्टोर में रखी सफाई सामग्री और केमिकल के कारण धुआं तेजी से पूरे कॉरिडोर और नीचे स्थित वार्डों में फैल गया, जिससे मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा।

    सूचना मिलते ही नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। धुआं बढ़ने के खतरे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने ओपीडी, वार्ड नंबर 1 और 4 के मरीजों को बाहर शिफ्ट किया। वहीं गंभीर मरीजों को तत्काल ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित किया गया।

    घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन सहित प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने स्टोर रूम में बचे हुए सामान को जब्त कर जांच के निर्देश दिए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है।

    कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल के फायर सिस्टम और अलार्म काम न करने की स्थिति में पाए गए हैं, जिसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। स्टोर में मौजूद किसी भी संभावित हानिकारक केमिकल की भी टेस्टिंग होगी। राहत की बात यह रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि सफाई में इस्तेमाल होने वाला सामान जलकर नष्ट हो गया।

    अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।