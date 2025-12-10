किसान की चमकी किस्मत, मिला 3.39 कैरेट का जैम्स क्वालिटी का हीरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रत्नगर्भा पन्ना में फिर एक किसान की किस्मत चमकी। खजुराहो निवासी किसान राजेंद्र सिंह बुंदेला को कृष्णा कल्याणपुर पटी की उथली खदान में चमचमाता 3.39 कैरेट का जैम्स क्वालिटी का हीरा मिला है। हीरे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये आकी जा रही है। इस हीरे को बुधवार को उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है।

मंगलवार को ही दो दोस्तों को 15.34 कैरेट का हीरा मिला था। इन हीरों को अब आगामी नीलामी में रखा जाएगा।बुंदेला ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले वह लकवा से पीडि़त हुए थे। शारीरिक कमजोरी व बिगड़े आर्थिक हालात के बीच किसी तरह रुपये जुटाकर मार्च 2025 में हीरा कार्यालय में पट्टा के लिए आवेदन किया था। जून माह में उन्हें खदान का पट्टा मिल गया।