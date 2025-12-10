किसान की चमकी किस्मत, मिला 3.39 कैरेट का जैम्स क्वालिटी का हीरा
मध्य प्रदेश के एक किसान को 3.39 कैरेट का जैम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिससे उसकी किस्मत चमक गई। यह हीरा किसान को खेत में काम करते समय मिला, जिसने उ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रत्नगर्भा पन्ना में फिर एक किसान की किस्मत चमकी। खजुराहो निवासी किसान राजेंद्र सिंह बुंदेला को कृष्णा कल्याणपुर पटी की उथली खदान में चमचमाता 3.39 कैरेट का जैम्स क्वालिटी का हीरा मिला है। हीरे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये आकी जा रही है। इस हीरे को बुधवार को उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है।
मंगलवार को ही दो दोस्तों को 15.34 कैरेट का हीरा मिला था। इन हीरों को अब आगामी नीलामी में रखा जाएगा।बुंदेला ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले वह लकवा से पीडि़त हुए थे। शारीरिक कमजोरी व बिगड़े आर्थिक हालात के बीच किसी तरह रुपये जुटाकर मार्च 2025 में हीरा कार्यालय में पट्टा के लिए आवेदन किया था। जून माह में उन्हें खदान का पट्टा मिल गया।
छह माह में ही ईश्वर ने उनपर कृपा कर दी और कीमती हीरा मिल गया। उनका कहना है कि नीलामी से मिलने वाली पूरी राशि को वह फिर से हीरे की खोज में ही लगाएंगे, ताकि हीरा कार्यालय में लगी बड़े हीरों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर दर्ज हो सके। बुंदेला का विश्वास है कि उन्हें आगे भी सफलता मिलेगी।
