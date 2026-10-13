न फ्रांस, न स्विट्जरलैंड! दुनिया के बेस्ट देशों की लिस्ट में इस देश ने मारी बाजी, जानें भारत किस नंबर पर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको भी घूमने-फिरने का शौक है, तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए। Condé Nast Traveller ने अपने 29वें एडिशन में साल 2026 के दुनिया के बेस्ट देशों (The Best Countries in the World 2026) की लिस्ट जारी की है।

ये लिस्ट में दुनियाभर के हजारों यात्रियों की रेटिंग के आधार पर बनाई गई है और जिस देश का नाम टॉप पर है, उसे जानकर आपको शायद ही हैरानी हो। आइए जानें इस लिस्ट में कौन-कौन से देश किस रैंकिंग पर हैं।

कैसे तैयार की गई यह खास सूची? इस सर्वे के लिए 1 अप्रैल से 30 जून 2026 के बीच एक ऑनलाइन वोटिंग वेबसाइट पर दुनियाभर से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में होटल, रिसॉर्ट, एयरलाइंस, शहर, द्वीप और क्रूज लाइन्स जैसी अलग-अलग कैटेगोरीज को शामिल किया गया था।

इस सर्वे में रेटिंग के 5 स्केल थे- बेस्ट, वेरी गुड, गुड, फेयर और पूअर, जिसे बाद में प्रतिशत में बदलकर एवरेज से फाइनल स्कोर निकाला गया। ये है दुनिया का नंबर 1 देश 98.14 के स्कोर के साथ ग्रीस ने इस साल दुनिया का सबसे बेस्ट देश का खिताब अपने नाम किया है। यहां सैंटोरिनी, मायकोनोस, क्रीट, पारोस, हाइड्रा, टीनोस जैसी मशहूर जगहों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा, ग्रीस की राजधानी एथेंस सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव स्पॉट भी है। यहां के खूबसूरत आर्ट गैलेरीज और शानदार होटल इसे यूरोप की सबसे कूल खूबसूरत जगहों में से एक बनाते हैं।