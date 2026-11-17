लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान का नाम आते ही मन में रेत के टीले, ऊंट और पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं की छवि बनती है, लेकिन इसका इतिहास बेहद समृद्ध है। यहां का हर किला, हर महल और हर मंदिर अपनी एक रोचक कहानी कहता है। इन्हीं कहानियों में आज हम बात करेंगे जैसलमेर के सोनार किले की, जो आज एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बना चुका है।

जैसलमेर का सोनार किला एक ऐतिहासिक धरोहर जैसलमेर की उड़ती रेत के बीच शान से खड़ा सोनार का किला त्रिकूट नामक पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने 1156 ई. के आसपास करवाया था। इसे आज सोनारगढ़, स्वर्ण किला, लिविंग फोर्ट और सोने के किले जैसे बहुत से नामों से जाना जाता है। बता दें कि पीले बलुआ पत्थरों से बने इस किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है।

भगवान कृष्ण ने की थी जैसलमेर किले की भविष्यवाणी इतिहासकारों की माने तो प्राचीन काल में मथुरा से द्वारिका नगरी जाने का रास्ता जैसलमेर से होकर जाता था। कहते हैं कि इसी रास्ते से एक दिन भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ द्वारिका की ओर जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन को तेज प्यास लगी, पर आसपास कहीं पानी नहीं था।

दोनों पानी के लिए त्रिकूट पर्वत पर ठहरे, भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से यहां एक कुआं खोद दिया। तब जाकर अर्जुन की प्यास भुजी, फिर अर्जुन ने जब पर्वत के बारे में जानकारी लेनी चाही, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि यहां एक दिन उनके वंशज आकर बसेंगे। इस कुएं का नाम जैसूल है, जो आज से करीब 5000 साल पुराना बताया जाता है।

शिलालेख में भविष्यवाणी का जिक्र किले के पौराणिक काल से संबंध को इतिहासकार मेहता अजीत ने अपनी किताब ‘भाटीनामे’ में बताया है। इस किताब में उस शिलालेख का जिक्र है, जिसमें रावल जैसल के शासन से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी।