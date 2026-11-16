953 खिड़कियों वाला महल, जहां बिना बाहर निकले दुनिया देखती थीं रानियां; जयपुर की इस इमारत का इतिहास है खास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिसने भी राजस्थान का रुख किया है, उसे कुछ देखा हो या नहीं, पर पिंक सिटी जयपुर और वहां का हवा महल जरूर देखा होगा। इसका नाम ही इतना रोचक है कि कोई भी इसका रहस्य जानने के लिए जाए बिना रह ही नहीं पाएगा। यूं ही यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में जगह नहीं दी है, आइए हवा महल के इसी दिलचस्प इतिहास पर एक नजर डालते हैं।

हवा महल: जयपुर का सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेट हवा महल को जयपुर के राजमहल का दर्जा मिला हुआ है, जिसे साल 1799 में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसे दूर से देखने पर यह किसी राजमुकुट के जैसा लगता है, वहीं लाल-गुलाबी बलुआ पत्थर पिंक सिटी से इसे गहराई से जोड़ते हैं। कहते हैं महाराजा भगवान कृष्ण के परमभक्त थे, जिसकी वजह से पांच मंजिला इस महल को एक मुकुट जैसा आकार का बनाने के लिए कहा गया। इसके बाद वास्तुकार लाल चंद उस्ताद ने आदेश के मुताबिक ही डिजाइन दी।

वहीं, इसका आकार कुछ-कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा भी दिखता है, जो इसे बाकी ऐतिहासिक इमारतों से एकदम अलग पहचान देता है। 953 झरोखों से झांकती थीं शाही महिलाएं महल में 953 छोटे-छोटे झरोखे बने हुए हैं, इन जालीदार खिड़कियों से आने वाले ठंडी हवा ने ही इस महल को हवा महल नाम दिया। यहां से सीधा रास्ता सिटी पैलेस को जाता है, जहां तीज और गणगौर जैसे पर्व मनाए जाते थे। कहा जाता है कि इस महल को राजपरिवार की शाही महिलाओं के लिए बनवाया गया था, ताकि वे इन झरोखों से बाहर के बाजारों और आसपास की गतिविधियों का नजारा ले पाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजघराने की महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकलती थीं।