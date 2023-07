Travel Tips: घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए बहुत जरूरी है ट्रैवल इंश्योरेंस, जानें इसके फायदे

Travel Tips अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं फिर चाहे वह काम से है बिजनेस से या फिर घूमने के मकसद से एक जो सबसे जरूरी चीज़ आपको अपने साथ कैरी करनी है वो है ट्रैवल इंश्योरेस। जिसे ज्यादातर लोग लेना अवॉयड करते हैं तो आज के लेख में हम ट्रैवल इंश्योरेंस के फायदों के बारे में जानेंगे जिससे आपको इसका महत्व समझ में आए।

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Travel Tips: अगर आप अक्सर ही किसी न किसी काम से देश-विदेश के चक्कर लगाते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत को जानना। ट्रैवल इंश्योरेंस सफर के दौरान कई तरह के जोखिमों को कवर करता है और आपके सफर को सुरक्षित बनाने का काम करता है। सफर चाहे एक महीने का हो या तीन दिन का, ट्रैवल इंश्योरेंस हर कंडीशन में जरूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, तो आप इन्हें अपनी पसंद से ज्यादा जरूरत को देखते हुए चुनें। अलग-अलग तरह के प्‍लान में अलग-अलग तरह की सुविधाएं होती हैं। आइए जानते हैं ट्रैवल इंश्‍योरेंस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और इसके फायदे। ट्रैवल इंश्‍योरेंस के फायदे - ट्रिप के दौरान अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे में ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ही काम आती है। इसमें हॉस्पिटल बिल्स, एंबुलेंस फीस आदि को कवर किया जाता है। - यात्रा के दौरान अगर कहीं आपका सामान चोरी हो जाए, तो इस नुकसान की भरपाई ट्रैवल इंश्‍योरेंस के जरिए आसानी से की जा सकती है। और तो और पासपोर्ट या कोई और जरूरी डाक्यूमेंट के खोने पर भी ट्रैवल इंश्योरेंस ही काम आता है। - अगर किसी आपातकालीन स्थिति में आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है और उसके चलते आपका पैसा खर्च होता है तो आप $2000 तक के कवरेज के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत इसके लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं। - अगर आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी दूसरे देश में खो दें, लेकिन ट्रांजैक्‍शन की हर एक डिटेल आपको फिर भी मिल रही हो, तो यहां भी ट्रैवल इंश्‍योरेंस मदद कर सकता है। इसकी मदद से चोरी की घटना की पहली रिपोर्ट करने के 12 घंटे पहले तक निकले गए पैसे वापस मिल सकते हैं। - अगर आपने फ्लाइट बुक करवा ली है लेकिन आप किसी वजह के घूमने नहीं जा पा रहें है, तो ट्रैवल इंश्‍योरेंस की मदद से आपको टिकट पर खर्च हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। - यात्रा के दौरान भगवान न करें कहीं आप किसी तरह की दुर्घटना के शिकार हो गए, तो ट्रैवल इंश्‍योंरेस के जरिए आपको मदद मिल सकती है। इसमें एक्सिडेंटल डेथ, परमानेंट डिस्ऐबिलिटी को भी कवर किया जाता है। Pic credit- freepik

