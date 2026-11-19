लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो चीज सबसे खास बनाती है, वो हैं इसके अपने आप खुलने और बंद होने वाले हाई-टेक दरवाजे। वैसे तो ये दरवाजे यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन थोड़ी-सी भी लापरवाही आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है।

दरअसल, हाल ही में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। कुछ लोग अपने परिवार वालों को ट्रेन में बिठाने अंदर गए, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही गेट लॉक हो गए। नतीजा? उन्हें बेवजह एक बड़ा जुर्माना चुकाना पड़ गया।

अगर आप भी कभी अपनों को स्टेशन छोड़ने जाएं और आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इन आसान से टिप्स को फॉलो करें। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी हो मान लीजिए कि आप ट्रेन के अंदर हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन ट्रेन ने अभी चलना शुरू नहीं किया है। ऐसी स्थिति में फुर्ती दिखाएं और गेट के ठीक पास लगे 'इमरजेंसी टॉक-बैक बटन' को दबा दें। इस बटन की मदद से आपकी आवाज सीधे गार्ड या लोको पायलट तक पहुंच जाएगी। उन्हें अपनी परेशानी बताएं, वे तुरंत आपके लिए गेट खोल देंगे।

अगर ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया हो, तो क्या करें? अगर आपके बाहर निकलने से पहले ही ट्रेन रफ्तार पकड़ ले, तो पैनिक बिल्कुल न करें। ऐसी हालत में ट्रेन में इधर-उधर छिपने के बजाय सीधे टीटीई या कोच अटेंडेंट के पास जाएं। उन्हें ईमानदारी से अपनी पूरी बात बता दें कि आप बस रिश्तेदारों को छोड़ने आए थे और गलती से अंदर छूट गए हैं। सच बोलने का फायदा यह होगा कि आप पर बस नाममात्र का जुर्माना ही लगाया जाएगा।

भूलकर भी न करें ये वाली गलती अक्सर लोग डर के मारे बंद दरवाजों के साथ जोर-जबरदस्ती करने लगते हैं। कोई उन्हें हाथों से खींचकर खोलने की कोशिश करता है, तो कोई तोड़ने की। ऐसा करने की भूल बिल्कुल न करें। यह आपकी अपनी जान के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में आप पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।