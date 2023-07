Palaces In India: अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं भारत के ये पैलेस, एक बार जरूर करें इनका दीदार

Palaces In India भारत बीते कई समय से लोगों के बीच आर्कषण का केंद्र रहा है। यह देश अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनियाभर में काफी मशहूर है। यहां कई सारी ऐसी इमारतें और स्मारक मौजूद हैं जिनमें इतिहास की झलक देखने को मिलती है। यहां कई सारे शानदार महल भी हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में काफी फेमस हैं।

ये हैं भारत के 6 खूबसूरत महल

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Palaces In India: भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार महलों के लिए जाना जाता है। यहां की विविधता हमेशा से ही दुनियाभर में चर्चा का विषय रही है। इस देश की अपनी अलग बोली, रहन-सहन और खानपान है। दुनियाभर से लोग इससे आकर्षित होकर यहां घूमने-फिरने आते हैं। भारत में कई ऐसी इमारतें और स्मारक मौजूद हैं, जिनमें इतिहास की झलक देखने को मिलती है। आज हम इन आर्टिकल में आपको यहां मौजूद ऐसे ही कुछ शानदार महलों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर राजस्थान में मौजूद यह महल दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। इसकी भव्य संरचना में राजपूत और आर्ट डेको वास्तुकला शैलियों की झलक देखने को मिलती है और अब यह आंशिक रूप से एक लक्जरी होटल भी है। सिटी पैलेस, जयपुर जयपुर के मध्य में स्थित, सिटी पैलेस एक शानदार परिसर है, जो अपनी राजपूत, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस महल में कई महल, आंगन और बगीचे मौजूद हैं। मैसूर पैलेस, मैसूर यह पैलेस अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह मैसूर के शाही परिवार वाडियार राजवंश का ऑफिशियल रेसिडेंस है। यह इंडो-सारसेनिक शैली का महल अपनी बेहतरीन नक्काशी, खूबसूरत आंतरिक सज्जा और भव्य दरबार हॉल के लिए जाना जाता है। लेक पैलेस, उदयपुर उदयपुर में पिछोला झील पर मौजूद, लेक पैलेस एक आकर्षक सफेद संगमरमर का महल है, जो पानी से बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। यह अब एक लक्जरी होटल है, जहां आपको झील और आसपास के अरावली पर्वत के मनमोहक नजारे देखने को मिलते हैं। जय विलास पैलेस, ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित यह महल सिंधिया राजवंश का निवास स्थान है। यह अपनी असाधारण वास्तुकला, यूरोपीय शैली की साज-सज्जा और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। फलकनुमा पैलेस, हैदराबाद हैदराबाद के निज़ामों द्वारा बनाया गया, फलकनुमा पैलेस एक शानदार महल है, जिसमें इतालवी और ट्यूडर वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। इसे अब एक लक्जरी होटल में बदल दिया गया है और यह निज़ाम युग की समृद्धि की झलक पेश करता है। Picture Courtesy: Freepik

Edited By: Harshita Saxena