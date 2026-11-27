लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश यात्रा का नाम सुनते ही अक्सर लोगों को लगता है कि इसके लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां आप सीमित बजट में भी आधुनिक शहरों की चमक-दमक, गगनचुंबी इमारतों, शानदार शॉपिंग और वर्ल्ड फेमस थीम पार्कों का आनंद ले सकते हैं।

अगर आप कम खर्च में यादगार विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो ये देश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं थाईलैंड थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय बजट डेस्टिनेशन में से एक है। इसकी राजधानी बैंकॉक अपनी ऊंची इमारतों, बिजी मार्केट और आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है। यहां के एमबीके सेंटर और चैटुचक मार्केट में बेहद सस्ती शॉपिंग की जा सकती है। वहीं पटाया और फुकेट अपने खूबसूरत समुद्र तटों, वाटर स्पोर्ट्स और मनोरंजन के लिए वर्ल्ड फेमस हैं।

मलेशिया यदि आप आधुनिक शहरों और शानदार वास्तुकला के शौकीन हैं, तो मलेशिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर में स्थित पेट्रोनास ट्विन टावर्स दुनिया की सबसे आकर्षक इमारतों में गिने जाते हैं। यहां आपको बड़े-बड़े मॉल, स्थानीय बाजार और मनोरंजन के कई ऑप्शन मिल जाएंगे।

सिंगापुर सिंगापुर एशिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। यहां का सिंगापुर शहर अपनी स्वच्छता, आधुनिक इमारतों और बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर है। मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे और सेंटोसा द्वीप यहां के प्रमुख अट्रैक्शन हैं।

हांगकांग हांगकांग उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो शॉपिंग और मनोरंजन का शौक रखते हैं। सबसे खास आकर्षण हांगकांग डिज्नीलैंड है, जहां बच्चों के साथ-साथ बड़े भी खूब आनंद लेते हैं। यहां इलेक्ट्रॉनिक सामान, फैशन प्रॉडक्ट्स और सोविनियर उचित कीमतों पर खरीदे जा सकते हैं।