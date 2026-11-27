लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। थाईलैंड की खूबसूरती उसकी अपनी समृद्ध संस्कृति और मिलनसार जीवनशैली में बसती है। यहां के शांत समुद्र तट दुनियाभर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पर एक जगह ऐसी भी है जो अक्सर भारतीयों के बीच सुर्खियों में रहती है और वो कोई म्यूजियम, ऐतिहासिक इमारत या बीच नहीं, बल्कि एयरपोर्ट है।

जी हां, थाई भाषा वाले इस देश में बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम संस्कृत में रखा गया है, आइए आपको इस एयरपोर्ट की कहानी बताते हैं। बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम संस्कृत में क्यों? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम ‘सुवर्णभूमि’ है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद करें तो गोल्डन लैंड नाम सामने आता है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक है, जिसे साल 2006 में ऑफिशियल नाम दिया गया था।

दरअसल, यह नाम थाईलैंड के चक्री राजवंश के नौवें राजा भूमिबोल अतुल्यतेज ने दिया था। कहा जाता है कि इस एयरपोर्ट का नाम राजा के नाम के पहले शब्द और अपने राज्य को गोल्डन लैंड बनाने के सपने की वजह से दिया गया। जबकि दूसरी वजह बौद्ध धर्म और दक्षिण एशिया के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों से जुड़ी हुई है। जहां भारत के पूर्व में स्थित देशों को सुवर्णभूमि का दर्जा दिया गया था। इनमें थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया जैसे बहुत से देश शामिल हैं।

हिन्दू और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम थाईलैंड में लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन यहां की संस्कृति पर हिन्दू धर्म का गहरा प्रभाव है। यही वजह है कि एयरपोर्ट टर्मिनल के बीचों बीच बनी एक विशाल मूर्ति समुद्रमंथन की कहानी कहती है। इसमें देवता और असुर क्षीरसागर का मंथन करते नजर आते हैं।

इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के अंदर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की भी मूर्ति है। बता दें कि हिन्दू धर्म में गरुड़ का इतना विशेष स्थान है, उतना ही खास महत्व थाईलैंड में भी है क्योंकि गरुड़ उर्फ 'फ्रा ख्रुत फा' इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है।