लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अपने परिवार के साथ साउथ इंडिया घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जी हां, IRCTC ने एक ऐसा शानदार टूर पैकेज पेश किया है, जो आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा।

भारत गौरव ट्रेन के तहत चलने वाले इस पैकेज का नाम 'टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण' है। इसके जरिए आप कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सबसे खूबसूरत जगहों और मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस ट्रिप की पूरी डिटेल्स।

कब और कहां से पकड़े ट्रेन? यह 12 दिन की ट्रिप 18 जनवरी 2027 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरू होने वाली है। आपकी यात्रा 29 जनवरी को समाप्त होगी। सुविधा की बात यह है कि आपको मुंबई तक जाने की जरूरत नहीं है। आप रास्ते में आने वाले स्टेशनों जैसे- ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, सतारा, मिराज या बेलागवी से भी इस शानदार ट्रेन में अपनी सीट पकड़ सकते हैं।

सफर में क्या-क्या देखने को मिलेगा? इस ट्रिप में धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक नजारों का एक बेहतरीन कॉम्बो तैयार किया गया है: गोकर्ण और मुरुडेश्वर: सफर की शुरुआत गोकर्ण से होगी, जहां आप महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और ओम बीच पर सुकून के पल बिताएंगे। इसके बाद ट्रेन मुरुडेश्वर जाएगी, जहां विशाल शिव मंदिर और खूबसूरत समंदर आपका इंतजार कर रहा है।

सफर की शुरुआत गोकर्ण से होगी, जहां आप महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और ओम बीच पर सुकून के पल बिताएंगे। इसके बाद ट्रेन मुरुडेश्वर जाएगी, जहां विशाल शिव मंदिर और खूबसूरत समंदर आपका इंतजार कर रहा है। गुरुवायूर और रामेश्वरम: अगली मंजिल केरल का प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर होगा। रामेश्वरम जाते समय सबसे रोमांचक पल वो होगा, जब आपको चलती ट्रेन से ही समुद्र पर बने अद्भुत 'पंबन ब्रिज' के नजारे देखने को मिलेंगे।

अगली मंजिल केरल का प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर होगा। रामेश्वरम जाते समय सबसे रोमांचक पल वो होगा, जब आपको चलती ट्रेन से ही समुद्र पर बने अद्भुत 'पंबन ब्रिज' के नजारे देखने को मिलेंगे। मदुरै और कन्याकुमारी: इसके बाद मदुरै के मशहूर मीनाक्षी मंदिर और फिर कन्याकुमारी की बारी आएगी। कन्याकुमारी में आप कुमारी अम्मन मंदिर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गांधी मंडपम घूमेंगे और वहां के सनसेट का मजा लेंगे।

इसके बाद मदुरै के मशहूर मीनाक्षी मंदिर और फिर कन्याकुमारी की बारी आएगी। कन्याकुमारी में आप कुमारी अम्मन मंदिर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गांधी मंडपम घूमेंगे और वहां के सनसेट का मजा लेंगे। त्रिची, तंजावुर और कांचीपुरम: आखिरी पड़ाव में आप त्रिची और तंजावुर होते हुए कांचीपुरम पहुंचेंगे। यहां कामाक्षी अम्मन, एकाम्बरेश्वर और श्री वरदराजा पेरुमल मंदिरों के दर्शन होंगे।

आखिरी पड़ाव में आप त्रिची और तंजावुर होते हुए कांचीपुरम पहुंचेंगे। यहां कामाक्षी अम्मन, एकाम्बरेश्वर और श्री वरदराजा पेरुमल मंदिरों के दर्शन होंगे। महाबलीपुरम: आखिर में महाबलीपुरम के ऐतिहासिक शोर मंदिर और अचरज में डाल देने वाले 'कृष्णाज बटरबॉल' को देखकर इस ट्रिप की शानदार यादों के साथ वापसी होगी। जेब से कितने पैसे लगेंगे? रेलवे ने हर किसी के बजट को ध्यान में रखते हुए तीन अलग-अलग कैटेगरी बनाई हैं:

स्लीपर क्लास (इकोनॉमी): 20,420 रुपये प्रति व्यक्ति।

20,420 रुपये प्रति व्यक्ति। 3AC (स्टैंडर्ड): 32,770 रुपये प्रति व्यक्ति।

32,770 रुपये प्रति व्यक्ति। 2AC (कम्फर्ट): 42,940 रुपये प्रति व्यक्ति। अगर आपके साथ 5 से 11 साल तक के बच्चे हैं, तो उनका किराया अलग से है, जो 19,010 रुपये से शुरू होता है।

ध्यान दें: इस किराये में भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत रेलवे की तरफ से मिलने वाली लगभग 33% की भारी छूट पहले से ही शामिल है। पैकेज में क्या-क्या मिलेगा? इस टिकट को लेने के बाद आपको कई सुविधाओं के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे। इसमें ट्रेन का टिकट, पूरी ट्रिप के दौरान शाकाहारी खाना, रुकने के लिए होटल, घूमने के लिए बसें, ट्रेवल इंश्योरेंस, ट्रेन की सिक्योरिटी और सभी टैक्स शामिल हैं। अगर आप महंगे टिकट लेते हैं, तो आपको होटल और बसें भी AC वाली ही मिलेंगी।