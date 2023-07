18 हजार फीट से भी अधिक ऊंचाई पर हैं श्री खंड महादेव, जानें- इस यात्रा से जुड़ी जरूरी बातें

Shrikhand Mahadev Yatra यह यात्रा हर साल सावन के महीने में की जाती है। इस यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी कठिन माना जाता है। श्री खंड यात्रा में 15 साल से कम आयु के व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। श्रद्धालुओं को लगभग 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं इस स्थान से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

Shrikhand Mahadev Yatra: जानें- श्री खंड महादेव यात्रा से जुड़ी जरूरी बातें

Edited By: Saloni Upadhyay