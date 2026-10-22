साइबेरिया से उड़कर भारत आते हैं लाखों मेहमान! सर्दियों में बर्ड वॉचिंग के लिए बेस्ट हैं देश की ये खूबसूरत जगहें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिहाज से काफी सुहाना होता है। इस मौसम में हजारों मील दूर रहने वाले कई प्रवासी पक्षी भारत का रुख करते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल सर्दी के महीने में भारत की झीलों और वेटलैंड्स को अपना घर बनाते हैं।

अगर आपको बर्ड वॉचिंग का शौक है या इन रंग-बिरंगे महेमानों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो भारत की कुछ खास जगहों पर आपको जरूर जाना चाहिए। इन जगहों पर हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, जिन्हें प्रकृति के बीच देखना कभी न भुलाने वाला अनुभव होता है। आइए जानें भारत की इन बेहतरीन जगहों के बारे में।

सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा हरियाणा के गुरुग्राम के पास स्थित सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी बर्ड वॉचर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। सर्दियों में ये पार्क यूरोप, साइबेरिया और मिडिल एशिया से आने वाले रंग-बिरंगे पक्षियों से भर जाता है। यहां आप ग्रेटर फ्लैमिंगो, साइबेरियन क्रेन और कई तरह के बत्तखों को आसानी से देख सकते हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, गुजरात गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित नल सरोवर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत वेटलैंड है। सर्दी के मौस में ये कई प्रवासी पक्षियों का ठिकाना बनता है। यहां साइबेरिया से आने वाले पेलिकन, फ्लेमिंगो और कई तरह के बत्तख और गीज देखने को मिलते हैं। सुबह के समय बोट राइड लेते हुए इन पक्षियों को देख सकते हैं।

चिल्का झील, ओडिशा ओडिशा में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। सर्दियों के महीनों में ये प्रवासी पक्षियों के सबसे बड़े आशियाने में से एक बन जाती है। हर साल यहां साइबेरिया, ईरान और इराक जैसे इलाकों से लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहां आने वाले ग्रेटर फ्लैमिंगो पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र हैं।