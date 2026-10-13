PTR में खत्म हुई ग्रीष्मकालीन पक्षियों की चौपाल, अब साइबेरिया से आने वाले रंग-बिरंगे परिंदों का इंतजार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शानदार जैव विविधता और बाघों की दहाड़ के लिए मशहूर पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) पक्षियों का भी पसंदीदा आशियाना बन चुका है। ज्वैल आफ तराई के नाम से विख्यात जंगल से अब ग्रीष्मकालीन प्रवासी पक्षियों की चौपाल खत्म हो गई है। गर्मी का मौसम बिताने आए ये मेहमान अब अपने वतन लौट चुके हैं।

वन विभाग और पक्षी प्रेमियों की निगाहें अब सात समंदर पार से आने वाले उन शरदकालीन पक्षियों पर टिक गई हैं, जो हर साल सर्दियों में यहां डेरा डालते हैं। पीटीआर भले ही बाघों की साइटिंग के लिए इंटरनेट मीडिया ट्रेंड्स में रहता है।

तराई का यह खूबसूरत जंगल महज बाघों तक ही सीमित नहीं है। टरक्वाइज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसायटी के अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर मियां बताते हैं कि पीटीआर व इसके आसपास के वेटलैंड्स में पक्षियों की 360 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।

इनमें से लगभग 100 से अधिक प्रजातियां ऐसी हैं, जो साल में दो बार यहां प्रवास के लिए आती हैं। बीते मार्च-अप्रैल में मानसून से पहले और बाद में तराई के इन जंगलों में जैकोबिन कुक्कू, इंडियन पिट्टा, गोल्डन ओरियोल और लिटिल टर्न जैसे ग्रीष्मकालीन पक्षियों ने दस्तक दी थी।