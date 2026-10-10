पीलीभीत लेपर्ड सफारी: ₹17 करोड़ से बनेगी 26 किमी लंबी अभेद्य सुरक्षा दीवार, बंद होगा तेंदुए-मानव का संघर्ष

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले की पूरनपुर रेंज के गोपालपुर वन खंड में प्रस्तावित तेंदुआ सफारी पार्क के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी के लिए शासन भेज दिया गया है। इसके शिलान्यास को लेकर एक करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया गया है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बन रही इस सफारी की कुल अनुमानित लागत 49.44 करोड़ रुपये तय की गई है।

वन विभाग ने जानवरों और पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि प्रोजेक्ट के कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सफारी के सुरक्षा कवच यानी बाउंड्रीवाल पर खर्च किया जाएगा। सफारी को हर तरह के बाहरी और भीतरी खतरों से सुरक्षित बनाने के लिए इसके चारों ओर 26 किमी लंबी कैंपस बाउंड्रीवाल बनाई जाएगी, जिस पर लगभग 17.16 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 1,716 हेक्टेयर भूमि में फैले इस सफारी पार्क में यह अभेद्य दीवार वन्यजीवों को अपनी सीमा से बाहर निकलने से रोकेगी, जिससे तराई क्षेत्र और विशेषकर गन्ने के खेतों के आसपास होने वाले मानव-तेंदुआ संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी लगाम लगेगी।

इसके साथ ही यह दीवार शिकारियों और लकड़ी तस्करों जैसे बाहरी खतरों से भी सफारी को सुरक्षित रखेगी। पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे जिलों में वनों की कटाई और कृषि विस्तार के कारण मानव-तेंदुआ संघर्ष लगातार बढ़ रहा है।

वर्तमान में प्रदेश के अन्य प्राणि उद्यानों और इटावा लायन सफारी में रेस्क्यू किए गए तेंदुओं को रखने के लिए जगह शेष नहीं बची है। ऐसे में यह सफारी घायल, अनाथ और संघर्ष में रेस्क्यू किए गए तेंदुओं के सुरक्षित पुनर्वास का मुख्य केंद्र बनेगी।

इस 49.44 करोड़ के बजट में 26 किमी लंबी सुरक्षा दीवार के अलावा पर्यटकों और वन्यजीवों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सफारी में एंट्रेंस प्लाजा, कैफेटेरिया, 50 सीटों वाला थियेटर, दो क्वारंटाइन कक्ष, जानवरों के लिए अस्पताल व किचन, वाच टावर और सफारी व पेट्रोलिंग वाहन शामिल होंगे।