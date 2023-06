IRCTC Bali Tour Package: आईआरसीटीसी दे रहा है खूबसूरत इंडोनेशिया की सैर का मौका, जानें किराया व बुकिंग डिटेल्स

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Bali Tour Package: आईआरसीटीसी आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। जिसमें आप लखनऊ से बाली (इंडोनेशिया) की सैर कर पाएंगे। इस टूर पैकेज की शुरुआत 30 जून से हो रही है, जो 5 जुलाई को खत्म होगा। तो इस टूर की कीमत क्या होगी, क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी और कैसे कर सकेंगे इसकी बुकिंग, जानें यहां हर एक डिटेल्स।

पैकेज का नाम- Awesome Bali Ex Lucknow

पैकेज की अवधि- 5 रात और 6 दिन

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

डेस्टिनेशन कवर्ड- बाली

कब कर सकेंगे सैर- 30 जून 2023

1. रुकने के लिए 4 स्टार होटल की सुविधा मिलेगी।

2. इस पैकेज में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा मिलेगी।

3. घूमने के लिए एसी व्हीकल की सुविधा होगी।

4. ट्रिप में आपको ट्रैवल गाइड भी मिलेगा।

3. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

- अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 11,5800 रुपए चुकाने होंगे।

- वहीं दो लोगों को 1,05,900 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

- तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 1,05,900 रुपए शुल्क देना होगा।

- बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 100600 और बिना बेड के 94,400 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप बाली के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Step into the unexplored side of Bali on the Awesome Bali #tour.

Book now on https://t.co/nPvrjIeEHO#ExploreIndiawithIRCTC#azadikirail @incredibleindia @tourismgoi @AmritMahotsav— IRCTC (@IRCTCofficial) June 9, 2023