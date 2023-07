IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी दे रहा है बहुत कम पैसों में भारत के इन 6 मशहूर शहरों की सैर का मौका

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Tour Package: IRCTC धार्मिक यात्राओं के शौकीनों के लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। जिसमें आप कई सारी ऋषिकेश, गया, वाराणसी, प्रयागराज के कई महशहूर जगहों की सैर कर सकते हैं। Aadi Amavasai Yathirai नामक इस टूर पैकेज में यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। जान लें यहां इस टूर पैकेज की डिटेल्स।

पैकेज का नाम- Aadi Amavasai Yathirai

पैकेज की अवधि- 11 रात और 12 दिन

ट्रैवल मोड- ट्रेन

डेस्टिनेशन कवर्ड- गया, हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश, उज्जैन, वाराणसी

इस टूर पैकेज में यात्रियों को

Ujjain – Omkareshwar Temple & Mahakaleshwar Temple,

Haridwar & Rishikesh – Ram Jhula , Lakshman Jhula & Ganga Aarti

Prayagraj – Triveni Sangham,

Varanasi – Kashi Vishwanath Temple, Kashi Visalakshi Temple & Sarnath,

Gaya – Vishnu Path Temple जैसे जगहों के दर्शन का मौका मिलेगा।

यात्रियों को ट्रेन से यात्रा कराई जाएगी और 3AC या Sleeper class में टिकट बुक करा सकते हैं।

इकोनॉमी कैटेगरी के लिए सिंगल, दो या तीन लोगों के लिए किराया 21,800 रुपए प्रति व्यक्ति है। तो वहीं कंफर्ट कैटेगरी के लिए सिंगल, दो और तीन लोगों के लिए 39,100 रुपए चुकाने होंगे। बच्चों के लिए अलग से शुल्क देना होगा। 5 से 11 साल तक के बच्चे के लिए इकोनॉमी कैटेगरी में 20,500 रुपए और कंफर्ट कैटेगरी में 37,200 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप भारत में मौजूद पवित्र स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Explore the spiritual side of India on the Aadi Amavasai Yathirai.

Book now on https://t.co/x1gECsi8EA@incredibleindia @tourismgoi @RailMinIndia @AmritMahotsav #BharatGaurav #IRCTC— IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train (@IR_BharatGaurav) June 28, 2023