IRCTC Hotels Booking: अब भारत के किसी भी शहर में सस्ते में बुक कर सकते हैं होटल, IRCTC लेकर आया शानदार मौका

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Hotel Booking: लुभावने टूर पैकेज के साथ अब आईआरसीटीसी घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए एक और शानदार तोहफा लेकर आया है। जिसमें आप बजट में भारत के किसी भी शहर में आसानी से होटल की बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही थ्री स्टार से लेकर फाइव स्टार रेटिंग वाले होटल्स के रूम भी अपनी रेंज के हिसाब से चुन सकते हैं। आईआरसीटीसी ने ट्विट करके इसकी जानकारी दी है।

