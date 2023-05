IRCTC Bali Tour Package: आईआरसीटीसी लेकर आया बाली घूमने का शानदार मौका, घूमने से लेकर रहना-खाना फ्री में

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Bali Tour Package: बाली इंडोनेशिया की एक जगह प्रांत है जिसे देखने दुनिया के कोने-कोने से टूरिस्ट्स आते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। बाली वैसे हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर ज्यादा मशहूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहां दोस्तों या फैमिली के साथ नहीं जा सकते। तो अगर आप बजट में विदेश घूमने का सपना देख रहे हैं, तो बाली एक अच्छा ऑप्शन है और हाल-फिलहाल आईआरसीटीसी ने एक टूर पैकेज भी लांच किया है, जिसमें आप कर सकेंगे बाली की खूबसूरत वादियों की सैर। तो कितने पैसे खर्च करने होंगे इस टूर पैकेज के लिए, कहां से कर सकेंगे यात्रा, जानेंगे इन सबकी डिटेल्स यहां।

पैकेज का नाम- Blissful Bali Premium Package Ex Kolkata

पैकेज की अवधि- 5 रात और 6 दिन

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

1. आने-जाने के लिए फ्लाइट की टिकट मिलेगी।

2. रुकने के लिए 4 स्टार होटल की सुविधा मिलेगी।

3. 5 ब्रेकफास्ट (Breakfast), 6 लंच और 5 डिनर (Dinner) की सुविधा मिलेगी।

4. ट्रैवल इश्योरेंस की सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 91,270 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 79,560 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 79,560 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ 74,470 और बिना बेड के 71,040 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप बाली के खूबसूरत जगहों की सैर करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Join our #excursion to #Bali with the Blissful Bali Premium Package Ex Kolkata. #Explore the island's beautiful landscapes and indulge in fun activities while also learning about the Indian influences in the island's culture.

Book now on https://t.co/TOpT3gzZD4#azadikirail— IRCTC (@IRCTCofficial) May 16, 2023