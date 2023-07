Amarnath Yatra 2023: अमरनाथ यात्रा में हो रहे हैं शामिल, तो इन जगहों की भी जरूर करें सैर

Amarnath Yatra 2023 एक जुलाई से इस साल होने वाली अमरनाथ शुरू हो गई है। इस साल यह यात्रा 31 अगस्त तक जारी रहेगी। हर साल होने वाली इस यात्रा में भारी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। अगर आप भी इस साल इस यात्रा में जाने वाले हैं तो सिर्फ एक जगह से लौटकर न आएं। आप अमरनाथ के पास मौजूद इन जगहों पर भी जा सकते हैं।

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Amarnath Yatra 2023: बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए होने वाली अमरनाथ यात्रा का हर साल आयोजन किया जाता है। इस बार होने वाली यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस साल 1 जुलाई से 31 अगस्त तक इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी इस यात्रा में कई सारे लोग शामिल होंगे। यह यात्रा काफी लंबी और थकाऊ होती है, लेकिन बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद सारी थकान पल में गायब हो जाती है। अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, तो सिर्फ भोलेबाबा के दर्शन कर वापस न लौटें। आज इस आर्टिकल में हम आपको अमरनाथ के पास मौजूद कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप इस यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। चलिए जानते हैं- पहलगाम यह आपकी यात्रा का पहला महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। पहलगाम में आप कश्मीर की खूबसूरती का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। यहां आप चिरागह घाटी, बेटाब घाटी, बैबल वाटरफॉल आदि को देख सकते हैं। सोनमर्ग सोनमर्ग एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जो आपको अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में मिलेगा। आप यहां बाजारों में घूम सकते हैं, घाटी में पैदल यात्रा कर सकते हैं और शिश्तोल झील के मनोरम दृश्य आनंद ले सकते हैं। गंगाबल गंगाबल एक प्राकृतिक झील है, जो अमरनाथ के पास स्थित है। यहां आप शानदार नजारों का आनंद ले सकते हैं और वॉटर स्पोर्ट्स जैसे कि बोटिंग और कश्मीरी शिकारा का भी आनंद उठा सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर अमरनाथ यात्रा के बाद, आप वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए कतरा से होकर गुप्तगंगा और बंगंगा घाटी के माध्यम से जा सकते हैं। यह स्थान आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है और यह दुनियाभर के श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। श्रीनगर अमरनाथ यात्रा के अंतिम चरण के तहत आप श्रीनगर का भी भ्रमण कर सकते हैं। यहां आप डल झील, निशात बाग, शालीमार बाग, चश्म-ए-शाही जैसे प्रसिद्ध और खूबसूरत स्थानों का दौरा कर सकते हैं।

