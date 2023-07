IRCTC Andaman Tour Package: दोस्तों के साथ बजट में कर सकते हैं अंडमान की सैर, आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज से

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Andaman Tour Package: अंडमान, भारत की एक ऐसी जगह, जहां की खूबसूरती का एहसास आपको यहां जाकर ही होगा। दूर-दूर तक नजर आता नीला पानी और उसके किनारे बिछी सफेद रेत की चादर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है। वैसे तो ये जगह हनीमून कपल्स के बीच ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन आप दोस्तों या फैमिली के साथ भी फुल टू एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आप भी यहां जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आईआरसीटीसी लेकर आया है आपके लिए शानदार टूर पैकेज। यहां जानें इसकी पूरी डिटेल्स।

पैकेज का नाम- LTC SPECIAL AMAZING ANDAMAN EX BHUBANESWAR

पैकेज की अवधि- 6 रात और 7 दिन

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

डेस्टिनेशन कवर्ड- हैवलॉक, पोर्ट ब्लेयर

कब कर सकेंगे सैर- 18 अक्टूबर 2023

1. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

2. खाने की सुविधा मिलेगी।

3. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 85,540 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 69,100 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 67,530 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 60,695 और बिना बेड के 57,230 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप अंडमान के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Enjoy a holiday unlike any other at the pristine beaches of #AdamanAndNicobarIslands on the LTC Special Amazing Andaman Ex – Bhubaneswar #tour.

Book now on https://t.co/SfLRy6abRF#azadikirail #IRCTC #irctctourism @incredibleindia @tourismgoi @AmritMahotsav— IRCTC (@IRCTCofficial) July 14, 2023