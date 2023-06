IRCTC Tour Package: अगस्त की छुट्टियों में बनाएं गोवा, शिरडी के साथ अजंता-एलोरा घूमने का प्लान, वो भी बजट में

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Tour Package: स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त इस बार मंगलवार को पड़ रहा है, जो गैजेटेड हॉलीडे है मतलब हर जगह इस दिन छुट्टी होती है और उसके अगले ही दिन पारसी न्यू ईयर है। इसकी भी कई जगहों पर छुट्टी होती है, तो अगर आप इन छुट्टियों को घर में बैठकर नहीं बिताना चाहते, तो घूम जाएं गोवा। आईआरसीटीसी लेकर आया है आपके लिए एक शानदार मौका, जिसमें सिर्फ गोवा ही नहीं, बल्कि इसके साथ शिरडी, अजंता-एलोरा की अद्भुत गुफाएं देखने का भी मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस टूर पैकेज की पूरी डीटेल्स।

पैकेज का नाम- Goa With Shirdi Ajanta Ellora by Bharat Gaurav Train

पैकेज की अवधि- 10 रात और 11 दिन

ट्रैवल मोड- ट्रेन

डेस्टिनेशन कवर्ड- अजंता, एलोरा की गुफाएं, गोवा, शिरडी

बोर्डिंग प्वाइंट्स- आप कोलकाता, बंदेल जंक्शन, बर्दवान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुरा, बोकारो स्टील सिटी, मुरी, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा, रायगढ़, चंपा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राज नंदगांव, गोंदिया और नागपुर से बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग कर सकते हैं।

1. ट्रेन से आने-जाने की सुविधा मिलेगी।

2. सुबह की चाय से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा मिलेगी।

3. इस टूर पैकेज में ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

IRCTC के इस टूर पैकेज में अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग किराया है।

- इकॉनोमी क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को प्रति व्यक्ति 21,050 रुपये का किराया देना होगा।

- स्टैंडर्ड कैटेगरी में सफर करने वाले यात्रियों को प्रति व्यक्ति 31,450 रुपये का किराया देना होगा।

- वहीं अगर आप कंफर्ट क्लास में सफर करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति 34,500 रुपये का किराया देना होगा।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप गोवा, शिरडी, अंजता-एलोरा की गुफाओं को देखने के इच्छुक हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

The Goa with Shirdi Ajanta Ellora by Bharat Gaurav Train #tour promises a journey filled with delight.

Book now on https://t.co/1LHjsKKzQC@incredibleindia @tourismgoi @RailMinIndia @EBSB_Edumin @AmritMahotsav #IRCTC— IRCTC (@IRCTCofficial) June 10, 2023