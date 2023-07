IRCTC Goa Tour Package: दशहरे की छुट्टियों में बना सकते हैं गोवा का प्लान, मिल रहा है बेहद सस्ता पैकेज

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Goa Tour Package: गोवा एक ऐसी जगह है जहां आप साल में कभी भी जाने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी का महीना यहां घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि उस दौरान यहां का मौसम घूमने-फिरने के अनुकूल होता है और साथ ही एक के बाद एक फेस्टिवल्स के चलते यहां एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है, तो अगर आप भी अक्टूबर में दशहरे की छुट्टियों में कहीं घूमने की सोच रहे हैं, तो गोवा घूम आएं। जिसके लिए आईआरसीटीसी लेकर आया है शानदार पैकेज। जान लें पैकेज की पूरी डिटेल्स।

पैकेज का नाम- GOA DELIGHT EX VISHAKHAPATNAM

पैकेज की अवधि- 4 रात और 5 दिन

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

डेस्टिनेशन कवर्ड- गोवा

कब कर सकेंगे सैर- 20 अक्टूबर 2023- 24 अक्टूबर 2023

1. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

2. खाने की सुविधा मिलेगी।

3. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 39,010 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 28,750 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 27,640 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 25,660 और बिना बेड के 25,165 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप गोवा के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Take a delightful sojourn filled with visits to beaches and historic and cultural sites on the Goa Delight Ex Visakhapatnam.

