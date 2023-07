IRCTC Tour Package: करना चाहते हैं खूबसूरत बाली की सैर, तो आईआरसीटीसी लेकर आया है आपके लिए शानदार मौका

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Tour Package: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी लेकर आया है इस बार बाली घूमाने का मौका। बाली एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है। जहां साल के 12 महीने टूरिस्ट्स आते रहते हैं। वैसे यह डेस्टिनेशन हनीमून कपल्स के बीच ज्यादा मशहूर है, लेकिन आप यहां दोस्तों और फैमिली के साथ आकर भी जमकर मस्ती कर सकते हैं।

इस टूर पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी। 5 रात और 6 दिन के इस पैकेज में आपको बाली के कई खूबसूरत जगहों को घूमने का मौका मिलेगा।

पैकेज का नाम- Awesome Bali (NLO14)

पैकेज की अवधि- 5 रात और 6 दिन

मील प्लान- ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर

डेस्टिनेशन कवर- बाली

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

- अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं, तो आपको 1,15,800 रुपये खर्च करने होंगे।

- वहीं अगर दो और तीन व्यक्तियों के लिए 1,05,900 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे।

- बच्चों के लिए अलग से किराया देना होगा। अगर आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है तो बेड के साथ 1,00,600 रुपए चुकाने होंगे। 2 से 11 साल के बच्चे के लिए बिन बेड के 94,400 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप बाली के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Step into the unexplored side of Bali on the Awesome Bali #tour.

