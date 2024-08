हवाई जहाज में भूलकर भी न करें अपने साथ नारियल ले जाने की गलती, पकड़े जाने पर कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं आप!

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Why Coconuts Not Allowed in Flight: हवाई के दौरान खाने-पीने की चीजों से जुड़े नियम कई लोग नहीं जानते हैं। ऐसे में, न सिर्फ सफर का मजा खराब होता है बल्कि आप कानूनी पंच में भी फंस सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें फ्लाइट में साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती है। नारियल भी उन्हीं में से एक है, जिसे साथ लेकर आप हवाई यात्रा नहीं कर सकते हैं।

अगर आप इसे अपने साथ ले भी जाते हैं, तो या तो आपको इसे एयरपोर्ट पर ही फेंकना पड़ेगा या फिर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, दुबई समेत कई एयरलाइन्स ने नारियल पर पाबंदी लगाई है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह।