मजनू का टीला से जनपथ तक, Winter Shopping के लिए घूम आइए दिल्ली की ये 5 Tibetan Markets

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    दिल्ली अपनी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए दुनियाभर में मशहूर है और जब बात सर्दियों के कपड़ों की आती है, तो तिब्बती बाजारों का कोई मुकाबला नहीं। जी हां, ये बाजार सिर्फ कपड़े नहीं बेचते, बल्कि आपको एक अलग संस्कृति और जायके का अनुभव भी देते हैं। अगर आप जैकेट, स्वेटर, शॉल या ऊनी एक्सेसरीज की तलाश में हैं, तो इन 5 बाजारों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें।

    Hero Image

    दिल्ली के इन Tibetan Markets से करें विंटर शॉपिंग (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की सर्दियां अपनी खूबसूरती और शॉपिंग के अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अगर आप कम बजट में ट्रेंडी, स्टाइलिश और गर्माहट भरे ऊनी कपड़े खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली की तिब्बती मार्केट (Winter Shopping In Delhi) आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। जी हां, ये बाजार न सिर्फ सस्ते दामों के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहां आपको तिब्बत की कला और संस्कृति की झलक भी मिलती है। आइए जानते हैं।

    shopping in delhi

    (Image Source: AI-Generated)

    मजनू का टीला

    मजनू का टीला, जिसे सब 'मिनी तिब्बत' कहते हैं, यहां की सबसे खास जगहों में से एक है। यह केवल कपड़ों का बाजार नहीं है, बल्कि तिब्बती खान-पान के लिए भी पॉपुलर है। यहां आपको बेहतरीन क्वालिटी की फैशनेबल जैकेट्स, स्वेटर्स और ऊनी टॉप्स आसानी से मिल जाएंगे। कॉलेज जाने वाले युवाओं के बीच यह मार्केट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है।

    जनपथ तिब्बत मार्केट

    कनॉट प्लेस के पास स्थित जनपथ की यह तिब्बती मार्केट हमेशा भीड़ से भरी रहती है। यह मार्केट ट्रेंडी फैशन और जबरदस्त बार्गेनिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां आपको ऊनी शॉल, सुंदर मूर्तियां और ट्रेंडी फुटवियर मिलेंगे। अगर आप अच्छी मोल-भाव कर सकते हैं, तो यह मार्केट आपके लिए खजाना है।

    मोनेस्ट्री मार्केट

    सिविल लाइन्स में लद्दाख बुद्धिस्ट विहार के पास स्थित यह बाजार भी सर्दियों की खरीदारी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह मार्केट विशेष रूप से अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़ों के लिए जानी जाती है। जैकेट, कार्डिगन, जूते और बैग यहां उचित दामों पर उपलब्ध होते हैं।

    लाल किला तिब्बत मार्केट

    पुरानी दिल्ली में लाल किले के पास यह तिब्बती मार्केट खास तौर पर ठंड के मौसम में सजती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बेहद कम बजट में खरीदारी करना चाहते हैं। यहां आपको बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी के लिए जैकेट्स, स्वेटर, ग्लव्स और मफलर की अच्छी वैरायटी मिल जाएगी।

    पीतमपुरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

    पश्चिमी दिल्ली में रहने वालों के लिए पीतमपुरा का यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत सुविधाजनक है। हर्ष विहार में स्थित यह मार्केट भी बजट में बेहतरीन कपड़े खरीदने के लिए जाना जाता है। यह कॉम्प्लेक्स महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए फैशनेबल ऊनी कपड़े और एक्सेसरीज का एक अच्छा कलेक्शन पेश करता है।

    जरूरी टिप: जब भी आप इन बाजारों में जाएं, तो अपने साथ कैश जरूर रखें, क्योंकि यहां कई छोटे विक्रेता डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं।

