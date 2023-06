Hill stations near Lucknow: लखनऊ के नजदीक बसे इन हिल स्टेशन्स पर जाकर लें 2 से 3 दिन की छुट्टियों का मजा

Hill stations near Lucknow अगर आप लखनऊ रहते हैं और दो से तीन की छुट्टियां किसी हिल स्टेशन पर जाकर बिताना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम सफर में नहीं बिताना तो आपके लिए बेस्ट हैं ये हिल स्टेशन्स। जहां आप फैमिली दोस्तों पार्टनर हर किसी के साथ जाकर कर सकते हैं जमकर एन्जॉय। तो जान लें इन जगहों के बारे में।

Hill stations near Lucknow: लखनऊ के आसपास मौजूद हील स्टेशन्स

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Hill stations near Lucknow: अगर आप लखनऊ में रहते हैं और आसपास घूमने के लिए जगहों की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं। गर्मियों में लखनऊ के बहुत सारी ऐसी ठंडी जगहें हैं, जहां आप बिता सकते हैं दो से तीन की छुट्टियां आराम। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में। पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ को लिटिल कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यह लखनऊ से करीब 446 किमी दूर है। पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के अलावा, कैलाश आश्रम, चांडक रिजर्व फॉरेस्ट, मोस्तमानु मंदिर, कामाख्या मंदिर, महाराजके मंदिर, कपिलेश्वर महादेव मंदिर, थलकेदार मंदिर, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, पिथौरागढ़ किला, लंदन का किला जैसी कई घूमने वाली जगहें हैं। पंगोट लखनऊ से पंगोट की दूरी लगभग 400 किमी दूर है। जहां की खूबसूरती आपके वेकेशन को बना देगी मजेदार और यादगार। घने जंगल, चहचहाते पक्षियों की वजह से ये जगह नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट है। पंगोट में मौसम ज्यादातर सुहावना ही रहता है। आप यहां आकर ट्रेकिंग का शौक भी पूरा कर सकते हैं। चित्रकूट चित्रकूट, लखनऊ से तकरीबन 231 किमी दूर है, जो दो से तीन दिनों की छुट्टी के लिए एकदम बेस्ट है। चित्रकूट में ही भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यहां से आप विंध्य के पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा रामघाट, हनुमान धरा, कामदगिरि मंदिर, स्फटिक शिला और गुप्त गोदावरी गुफा को देखने का भी मौका मिस न करें। चंपावत चंपावत उत्तराखंड के चंपावत में स्थित बहुत ही पुराना और खूबसूरत शहर है। जो लखनऊ से मात्र 286 किमी की दूरी पर है। यहां आप साल में कभी भी घूमने का प्लान कर सकते हैं। गर्मियों में यहां का मौसम बहुत सुहावना रहता है।चंपावत को भगवान विष्णु के 'कछुए अवतार' वाली जगह माना जाता है। चंपावत में मंंदिरों की भरमार है। क्रांतिश्वर, घाटकू, बालेश्वर, नागनाथ मंदिर के अलावा अद्वैत आश्रम भी है, जहां आप घूमने-फिरने के मजे ले सकते हैं। ट्रेकिंग, नेचर, बाइक लवर्स हर तरह के लवर्स के लिए ये पसंदीदा जगह है। Pic credit- freepik

