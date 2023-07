IRCTC 7 Jyotirling Tour Packages: आईआरसीटीसी के साथ करें सावन में बहुत ही कम खर्च में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC 7 Jyotirling Tour Packages: जुलाई की 4 तारीख से सावन शुरू हो रहा है। जिसकी तैयारियां हर जगह शुरू हो चुकी हैं। सावन महीने में लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, पूरे विधि-विधान से पूजा-पाठ करते हैं और शिवालयों में दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ लोग सावन के दौरान ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को बहुत ही शुभ मानते हैं, तो ऐसे ही भक्तों के लिए आईआरसीटीसी लेकर आया है शानदार मौका। जिसमें आप कर सकेंगे 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन।

इस टूर के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से 27 जुलाई को रवाना होगी। ट्रेन यहां से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भेट द्वारका, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को घूमाते हुए वापस ऋषिकेश पहुंचेगी।

यह टूर पैकेज 9 दिन और 10 रात का है।

- अगर आप स्लीपर क्लास से यात्रा करते हैं, तो इसका मात्र 18,925/- रुपए प्रति व्यक्ति हैं।

- अगर आप 3AC में सफ़र करते हैं, तो इसके लिए 31,769/- रुपये प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे।

- अगर आप 2AC में यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको 42,163/- रुपये का प्रति व्यक्ति देने होंगे।

- बच्चों का किराया अलग से देना होगा।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप सावन माह में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Be a part of the spiritually powerful 7 Jyotirlinga Yatra by Bharat Gaurav Tourist train from Yognagri Rishikesh Railway Station.

Book now on https://t.co/hZIb8Rjitl