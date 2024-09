मानसून की विदाई से पहले जरूर करें इन 5 जगहों की सैर, हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी ट्रिप

बारिश की फुहारों के साथ हरी-भरी वादियों झरनों और नदियों की खूबसूरती देखना एक अलग ही अनुभव होता है। ये वो समय होता है जब आप प्रकृति के करीब महसूस करते हैं और तनाव से दूर भाग जाते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही 5 जगहें (best places to visit in monsoon) लेकर आए हैं जहां मानसून खत्म होने से पहले हर किसी को जरूर घूम आना चाहिए।