Manali के आसपास छिपी 4 ऑफबीट डेस्टिनेशन, जहां प्रकृति के साथ सुकून भरे पल बिता सकते हैं आप

मनाली तो हर टूरिस्ट की बकेट लिस्ट में होता ही है लेकिन अगर इस बार आप भीड़-भाड़ से दूर शांत और सुंदर जगहों की तलाश में हैं तो इसके आसपास छिपी ये 4 जगहें (best places to visit near Manali) आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं। जी हां इन जगहों पर जाकर आप हिमाचल की खूबसूरती को करीब से देखते हुए प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं।

Offbeat Destinations Around Manali: मनाली के पास हैं ये 4 खूबसूरत जगहें, इस बार आप भी करें एक्सप्लोर (Image: Freepik)