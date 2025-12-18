भीड़भाड़ और प्रदूषण से चाहिए आजादी? तो अपनी अगली ट्रिप के लिए चुनें ये 10 ‘Cleanest Countries’

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में ‘एनवायरनमेंट परफॉरमेंस इंडेक्स’ (EPI) ने दुनिया के सबसे साफ-सुथरे देशों (Cleanest Countries 2025) की सूची जारी की। ये देश न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और साफ-सफाई में भी सबसे आगे हैं।

इसलिए अगर आप साल 2026 में फॉरन ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो आपको इन जगहों पर जाना चाहिए, जहां शुद्ध हवा, साफ सड़के और चारों ओर हरियाली का मजा ले सकें। आइए जानें दुनिया के सबसे साफ 10 देशों (10 Cleanest Countries 2025) के बारे में।

डेनमार्क (Denmark) (Picture Courtesy: Instagram) डेनमार्क इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह दुनिया का सबसे साफ देश माना गया है। यहां की सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण नीतियों पर बहुत शानदार काम किया है। यहां आप ऐतिहासिक किलों को देख सकते हैं और शहरों में साइकिल चलाने का आनंद ले सकते हैं।

माल्टा (Malta) (Picture Courtesy: Instagram) भूमध्य सागर में स्थित यह छोटा सा देश अपनी सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। अगर आपको साफ पानी और धूप वाले समुद्र किनारे पसंद हैं, तो माल्टा आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यूनाइटेड किंगडम (UK) (Picture Courtesy: Instagram) ब्रिटेन ने प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में बड़ी सफलता हासिल की है। लंदन और एडिनबर्ग जैसे शहरों के साथ-साथ यहां के ग्रामीण इलाकों की हरियाली और साफ हवा आपका दिल जीत लेगी। फिनलैंड (Finland) (Picture Courtesy: Instagram) फिनलैंड न केवल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, बल्कि सबसे साफ देशों में भी शुमार है। यहां के जंगल और हजारों झीलें इसे कुदरत का स्वर्ग बनाती हैं। सर्दियों में यहां 'नदर्न लाइट्स' देखना एक मैजिकल एक्सपीरिएंस होता है।

लक्जमबर्ग (Luxembourg) (Picture Courtesy: Instagram) यह देश प्रदूषण नियंत्रण के मामले में बहुत सख्त है। यहां की सबसे खास बात यह है कि पूरे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त है, जिससे प्रदूषण कम होता है। यहां के पुराने महल और अंगूर के बाग देखने लायक हैं।

स्विट्जरलैंड (Switzerland) (Picture Courtesy: Instagram) स्वच्छता की बात हो और स्विट्जरलैंड का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां की कचरा साफ करने की आधुनिक प्रणाली और पहाड़ों की शुद्ध हवा पर्यटकों को बार-बार यहां खींच लाती है। स्वीडन (Sweden) (Picture Courtesy: Instagram) स्वीडन ने खुद को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में बहुत काम किया है। यहां की स्वच्छ ऊर्जा नीतियां इसे दुनिया के बेहतरीन देशों में से एक बनाती हैं। यहां आप वाइकिंग इतिहास और सुंदर नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं।