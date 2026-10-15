गलती पार्टनर की और दोषी आप? रिश्ते में 'इमोशनल मैनिपुलेशन' के ये डेंजर सिग्नल बिल्कुल भी न करें नजरअंदाज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी हेल्दी रिश्ते के लिए जरूरी है कि आपस में विश्वास हो और ईमानदारी हो। अगर पार्टनर आपकी भावनाओं से खेलना शुरू कर दें या अपनी गलती होने पर भी आपको ही दोषी ठहराने लगे, तो ये आपके रिश्ते की नींव को हिला सकता है।

अपनी गलती न मानना या खुद की गलती छिपाने के लिए दूसरे को दोष देना इमोशनल मैनिपुलेशन कहलाता है। इसके कारण रिश्ते में दरार आ सकती है और लगातार इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार होने की वजह से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। आइए जानें रिश्ते में इमोशनल मैनिपुलेशन को कैसे पहचान सकते हैं और इससे कैसे निपटें।

बात पलट देना अगर आप किसी बारे में बात कर रहे हैं और पार्टनर की गलती सामने आती है, तो वो तुरंत बात को घुमा देता है। वो बात को असली मुद्दे से हटाकर ऐसे घुमाते हैं कि वो ही विक्टिम नजर आने लग जाएं।

गिल्ट ट्रिपिंग मैनिपुलेटिव पार्टनर अपनी गलती पर मांफी मांगनेके बजाय आपको ही गिल्ट में भेजने की कोशिश करता है। वो ऐसे दिखाता है, जैसे उसे कितना बुरा लगा या मानसिक रूप से बहुत परेशान है और आप उसकी परेशानी को समझ नहीं रहे हैं। ऐसा करके वो आपका ध्यान गलती से हटाना चाहते हैं और आपको गिल्ट महसूस करवाना चाहते हैं।