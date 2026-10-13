लव मैरिज के बाद भी क्यों टूट रहे हैं रिश्ते? प्रेमानंद महाराज ने बताई गलती, बोले- सुधार करो और धर्म से चलो
आजकल लव मैरिज का चलन बहुत आम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों में धोखे और तलाक के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल अपनी पसंद से शादी करना यानी 'लव मैरिज' कोई नई बात नहीं है। हालांकि, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि ऐसे रिश्तों में भी अक्सर दरारें, धोखे और तलाक की बातें सामने आने लगी हैं।
आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी गंभीर मुद्दे पर जाने-माने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने आज की पीढ़ी को एक बहुत ही सीधी और खरी नसीहत दी है।
प्यार किया है तो फिर तलाक कैसा?
प्रेमानंद महाराज जी से जब पूछा गया कि अक्सर प्यार करके शादी करने वाले जोड़े भी बाद में एक-दूसरे को धोखा देने लगते हैं, तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में इसका जवाब दिया। उनके अनुसार, 'लव मैरिज' का सीधा-सा अर्थ है कि आपने किसी को सच्चे प्रेम के कारण अपने जीवन में शामिल किया है।
जब आपने अपनी ही मर्जी से किसी का हाथ थामा है, तो फिर बीच सफर में उसे छोड़ने या किसी और की तरफ आकर्षित होने का क्या तुक है? महाराज जी साफ कहते हैं कि अगर आप लव मैरिज के बाद तलाक या धोखे के बारे में सोचते हैं, तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पर हैं और आपको खुद को सुधारने की सख्त जरूरत है।
पुराने दौर के रिश्तों से लें सीख
आजकल के रिश्तों की तुलना पहले के समय से करते हुए प्रेमानंद जी बताते हैं कि एक वक्त था जब दूल्हा-दुल्हन शादी की रस्मों के दौरान ही पहली बार एक-दूसरे को ठीक से देखते थे। इसके बावजूद, उनका रिश्ता ताउम्र बिना किसी खटास के बेहद खूबसूरती से चलता था और परिवार भी फलता-फूलता था।
उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप रिश्ते में धर्म और ईमानदारी का पालन करेंगे, तो परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। हालांकि, अगर आप गलत रास्ता चुनेंगे, तो रिश्ते का टूटना तय है।
पार्टनर धोखा दे सकता है? इन 4 इशारों से समझें सच्चाई
अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो कुछ खास बातों पर गौर करके आप एक धोखेबाज इंसान को आसानी से पहचान सकते हैं:
- बर्ताव में अचानक रूखापन आना: क्या आपका साथी अब पहले की तरह आपको समय नहीं देता? क्या वह अब आपकी बातों में कम दिलचस्पी लेता है या छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाता है? अगर हां, तो इसका मतलब हो सकता है कि अब उसका ध्यान कहीं और है।
- हर बात को राज बनाकर रखना: अगर आपका साथी आपसे अपनी निजी जिंदगी की बातें शेयर करने से बचता है, अपना फोन आपसे छिपाता है या आपके सीधे सवालों को घुमा-फिरा देता है, तो यह खतरे की घंटी है। एक पक्के रिश्ते की नींव हमेशा ट्रांसपेरेंसी पर टिकी होती है।
- आपकी कद्र न करना: जो इंसान आपकी भावनाओं को अहमियत न दे, हर बात पर आपको ही गलत ठहराए और आपकी इज्जत न करे, वह कभी एक अच्छा जीवनसाथी नहीं बन सकता। ऐसे लोग अक्सर रिश्ते में सच्चे नहीं होते और भविष्य में दुख का कारण बनते हैं।
- पक्के वादे से कतराना: लंबे समय से साथ होने के बाद भी अगर आपका पार्टनर रिश्ते को एक पक्का नाम देने से घबराता है, तो सावधान हो जाएं। इसका सीधा अर्थ है कि वह इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है और मौका मिलने पर आसानी से पीछे हट सकता है।
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