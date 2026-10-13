लव मैरिज के बाद भी क्यों टूट रहे हैं रिश्ते? प्रेमानंद महाराज ने बताई गलती, बोले- सुधार करो और धर्म से चलो

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल अपनी पसंद से शादी करना यानी 'लव मैरिज' कोई नई बात नहीं है। हालांकि, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि ऐसे रिश्तों में भी अक्सर दरारें, धोखे और तलाक की बातें सामने आने लगी हैं।

आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी गंभीर मुद्दे पर जाने-माने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने आज की पीढ़ी को एक बहुत ही सीधी और खरी नसीहत दी है। प्यार किया है तो फिर तलाक कैसा? प्रेमानंद महाराज जी से जब पूछा गया कि अक्सर प्यार करके शादी करने वाले जोड़े भी बाद में एक-दूसरे को धोखा देने लगते हैं, तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में इसका जवाब दिया। उनके अनुसार, 'लव मैरिज' का सीधा-सा अर्थ है कि आपने किसी को सच्चे प्रेम के कारण अपने जीवन में शामिल किया है।

जब आपने अपनी ही मर्जी से किसी का हाथ थामा है, तो फिर बीच सफर में उसे छोड़ने या किसी और की तरफ आकर्षित होने का क्या तुक है? महाराज जी साफ कहते हैं कि अगर आप लव मैरिज के बाद तलाक या धोखे के बारे में सोचते हैं, तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पर हैं और आपको खुद को सुधारने की सख्त जरूरत है।