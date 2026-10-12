हर बात पर 'सॉरी' बोलने की आदत घटा सकती है आपकी वैल्यू, जानिए कब माफी मांगना सही और कब बिल्कुल नहीं

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो छोटी-छोटी बातों पर 'सॉरी' बोल देते हैं? किसी से गलती से टकरा गए- सॉरी! मीटिंग में अपनी बात रखनी हो- सॉरी! यहां तक कि जब गलती आपकी ना हो, तब भी माहौल को शांत करने के लिए- सॉरी!

अगर आपका जवाब 'हां' है, तो आपको थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। माफी मांगना एक बेहतरीन गुण है जो आपके अच्छे स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन बात-बात पर इसे बोलने से इस शब्द का वजन खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा सॉरी बोलने से ना सिर्फ आपके आत्मविश्वास में कमी दिखती है, बल्कि लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू भी कम होने लगती है। आइए जानते हैं कि आपको कब माफी मांगनी चाहिए और किन जगहों पर 'सॉरी' बोलने से बिल्कुल बचना चाहिए।

इन बातों के लिए कभी ना मांगें माफी कई बार हम सिर्फ शिष्टाचार दिखाने के लिए उन बातों पर भी माफी मांग लेते हैं, जिन पर हमारा पूरा हक होता है। इन स्थितियों में सॉरी कहने से बचें: सवाल पूछने या मदद मांगने पर: "सॉरी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं?" या "सॉरी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?" ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल पूछना या मदद मांगना आपका हक है। इसके बजाय सीधे कहें, "एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे?"

"सॉरी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं?" या "सॉरी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?" ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल पूछना या मदद मांगना आपका हक है। इसके बजाय सीधे कहें, "एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे?" अपनी अलग राय रखने पर: अगर किसी मुद्दे पर आपके विचार सामने वाले से अलग हैं, तो इसके लिए माफी क्यों मांगना? अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें।

अगर किसी मुद्दे पर आपके विचार सामने वाले से अलग हैं, तो इसके लिए माफी क्यों मांगना? अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। 'ना' कहने के लिए: अगर आप किसी काम को करने में सहज नहीं हैं या आपके पास समय नहीं है, तो 'ना' कहना आपका अधिकार है। अपनी सीमाओं को तय करने के लिए कभी गिल्टी महसूस न करें।

अगर आप किसी काम को करने में सहज नहीं हैं या आपके पास समय नहीं है, तो 'ना' कहना आपका अधिकार है। अपनी सीमाओं को तय करने के लिए कभी गिल्टी महसूस न करें। दूसरों की गलती पर: कई लोग बहस से बचने के लिए सामने वाले की गलती होने पर भी खुद सॉरी बोल देते हैं। ऐसा करने से लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं और भविष्य में भी अपनी गलतियां आप पर ही थोपते हैं। कब 'सॉरी' बोलना बिल्कुल सही है? माफी वहां मांगनी चाहिए जहां सच में आपसे कोई चूक हुई हो। इससे आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी लेने की क्षमता दिखती है:

जब सच में आपसे कोई बड़ी गलती हुई हो: अगर आपके किसी काम या फैसले से किसी का नुकसान हुआ है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गलती मानें।

अगर आपके किसी काम या फैसले से किसी का नुकसान हुआ है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गलती मानें। जब आपने किसी का दिल दुखाया हो: गुस्से में या अनजाने में अगर आपने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे किसी को गहरी ठेस पहुंची है, तो तुरंत एक सच्चा 'सॉरी' बोलें।

गुस्से में या अनजाने में अगर आपने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे किसी को गहरी ठेस पहुंची है, तो तुरंत एक सच्चा 'सॉरी' बोलें। जब आप अपना वादा तोड़ें: अगर आपने किसी को कोई समय दिया था या कोई काम पूरा करने का कमिटमेंट किया था और आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तो इसके लिए माफी मांगना आपकी परिपक्वता को दर्शाता है। 'सॉरी' की जगह इन शब्दों का करें इस्तेमाल अपनी बातचीत के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके आप ज्यादा आत्मविश्वासी दिख सकते हैं।