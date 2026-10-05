बिजी शेड्यूल में रिश्ते के लिए नहीं मिलता वक्त? ऐसे करें माइक्रो डेटिंग की शुरुआत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कामकाजी कपल्स अक्सर ऐसी शिकायतें करते मिल जाते हैं कि उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने या एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन समय की कमी का मतलब ये नहीं है कि आप डेट नहीं कर सकते है। बस टाइम को इस तरह मैनेज करने की जरूरत होती है कि आप छोटे-छोटे और खूबसूरत पल एक-दूसरे के साथ बिता पाएं। आइए जानते हैं कैसे।