Gen-Z को प्यार नहीं, सिर्फ 'डोपामिन' चाहिए! क्या है यह नया डेटिंग ट्रेंड, जो पुराने रिश्ते में भी भर सकता है स्पार्क 

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक वक्त था जब लोग अपने रिश्तों को प्राइवेट रखना बहुत पसंद करते थे, पर अब सोशल मीडिया के जमाने में रिलेशनशिप भी उतनी ही पब्लिक हो चुकी है। इन्हीं सबके चलते हर दिन कोई न कोई डेटिंग ट्रेंड सुर्खियों में रहता है, इन दिनों डोपामिन डेटिंग की बात की जा रही है।

आइए आपको बताते हैं डोपामिन डेटिंग ट्रेंड के बारे में कि आखिर क्या है इसका मतलब और क्यों लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। डोपामिन डेटिंग ट्रेंड क्या है? डोपामिन डेटिंग का मतलब साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, यानी ऐसी डेटिंग जिसमें फीलिंग से ज्यादा डोपामिन को आगे रखा जाए। इस तरह डेटिंग में लोग किसी सिरियस रिलेशनशिप की तलाश में नहीं होते, उन्हें केवल अपने टाइमपास के लिए लोगों की जरूरत होती है। आजकल लोग अपनी बोरियत को भगाने के लिए इस तरह के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं।

इसके लिए वो सीधे डेटिंग एप्स का रुख करते हैं और जब वो किसी से टच में आते हैं तो इससे उनके दिमाग में डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होता है। हम सभी जानते हैं कि डोपामिन खुशी और उत्साह महसूस कराने वाला हॉर्मोन है। इसी वजह से ट्रेंड का नाम भी डोपामिन डेटिंग पड़ गया।

रिश्ते को फिर से नया जैसा बना सकता है यह ट्रेंड डोपामिन डेटिंग ट्रेंड का दूसरा पहलू भी है, जो किसी भी जर्जर रिश्ते को फिर से नया जैसा बनाने में मदद कर सकता है। अब क्योंकि इसका कनेक्शन रिलेशनशिप के शुरू में फील होने वाले हैप्पी हॉर्मोन है तो इस हॉर्मोन को रिलेशनशिप में हनीमून पीरियड के खत्म होने के बाद भी फॉलो किया जा सकता है।

अपनी आइडेंटिटी बनाए रखें किसी भी रिश्ते में अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाए रखना रिश्ते को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है। अपने दोस्तों से मिलते रहना, शौक पूरे करना, परिवार के साथ बराबर समय निकालना इनके कुछ तरीके हैं। इससे आपके पास पार्टनर से शेयर करने के लिए और भी बहुत ही बातें होंगी, जिससे इमोशनली नजदीकी बढ़ेगी।