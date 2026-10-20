"तुम ही कर दो, मुझसे सही नहीं होगा" क्या आपके पार्टनर भी काम से बचने के लिए आजमाते हैं ये पैंतरा? ऐसे करें डील

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपने अपने पार्टनर से कपड़े फोल्ड करने या बच्चे का डायपर बदलने के लिए कहा हो और उन्होंने वो काम इतना बुरा किया हो कि आपने दोबारा वो काम उन्हें करने के लिए नहीं कहा। ये बात सच है कि हर व्यक्ति सभी कामों में अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर वो सुधार की कोशिश भी न करे या बार-बार ऐसा ही करे, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं।

इसे वेपनाइज्ड इनकंपिटेंस कहा जाता है। कई लोग घर के कामों या किसी भी दूसरे काम से बचने के लिए ये पैतरा आजमाते हैं। आइए जानें ये होता क्या है और इसे कैसे पहचान सकते हैं। क्या है वेपनाइज्ड इनकंपिटेंस? वेपनाइज्ड इनकंपिटेंस यानी व्यक्ति जानबूझकर किसी साधारण काम को भी इस तरह खराब या धीमी गति से करता है कि सामने वाला व्यक्ति खींझकर वह काम उसे दोबारा करने के लिए कहता ही नहीं है। रिलेशनशिप में इसे यूं समझिए कि एक पार्टनर पर घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ है और दूसरा हाथ बंटाने से बचने के लिए जानबूझकर काम को अच्छी तरह नहीं करता।

रिश्ते पर क्या हो सकता है असर? शुरुआत में ये मामूली बात लग सकती है या लापरवाही समझी जा सकती है, लेकिन लंबे समय में ये रिश्ते को कमजोर बना देता है। एक ही व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारियां डालने से वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है।