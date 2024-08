इन गलत वजहों से शादी करना बन जाएगा ‘गले की फांस’, जिंदगी भर करना पड़ेगा पछतावा!

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Wrong Reasons To Get Married: विवाह एक पवित्र बंधन है, जो दो लोगों को एक साथ जोड़ता है। ये लाइफ का एक बेहद जरूरी फैसला है, जिसे बड़ी सावधानी के साथ सोच-विचार करके ही लेना चाहिए। कभी-कभी हम जल्दबाजी में या किन्हीं गलत कारणों से भी शादी करने का फैसला कर लेते हैं, जिसपर बाद में हमें पछताना पड़ता है। इस आर्टिकल में, हम उन्हीं गलत वजहों (Wrong Reasons To Get Married) के बारे में जानेंगे, जिनके कारण शादी नहीं करनी चाहिए।

शादी करने की गलत वजहें (Terrible Reasons To Get Married)

दबाव में

शादी करने का फैसला कभी भी दबाव में नहीं लेना चाहिए। चाहे वह परिवार, दोस्तों या समाज का दबाव हो। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर आप शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसा करना आपको सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा।