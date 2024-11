रिलेशनशिप में क्या होता है Soft Launch और Hard Launch का मतलब, Gen Z की लव लाइफ में खूब चल रहा इसका ट्रेंड

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Gen Z की दुनिया में हर दिन कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है। नए शब्द, नए ट्रेंड्स, और नए एक्सपीरिएंस। आज हम दो ऐसे ही शब्दों के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोशल मीडिया फीड पर अक्सर दिखते होंगे- सॉफ्ट लॉन्च (Soft Launch) और हार्ड लॉन्च (Hard Launch)।

क्या होता है सॉफ्ट लॉन्च?

रिलेशनशिप (Realtionship Tips) से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए आपने भी इनके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका असली मतलब क्या होता है (What is Soft and hard launch)? दरअसल, ज्यादातर लोग इन दोनों शब्दों को लेकर उलझन में रहते हैं। ऐसे में, इस आर्टिकल में हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे कि सॉफ्ट लॉन्च और हार्ड लॉन्च क्या होते हैं और रिश्तों में इनका इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है।