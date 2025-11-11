बच्चों के मन में पॉजिटिविटी की भावना विकसित करेंगी सुबह की ये आदतें, सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद

इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पूरा दिन पॉजिटिव महसूस करें, तो आपको उन्हें ये आदतें जरूर सिखानी चाहिए। आइए जानें क्या हैं सुबह की ये आदतें।

दिनभर पॉजिटिविटी का एहसास कराएंगी ये आदतें

जल्दी उठना- सुबह सूरज से पहले उठने की आदत आपके अंदर अनुशासन, शांति और सेल्फ कंट्रोल लाती है। इसलिए बच्चों को भी इसका महत्व जरूर बताएं।

मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग- दिन की शुरुआत 5-10 मिनट मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करके करें। यह मन को शांत करेगा और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा।

पॉजिटिव बातें बोलना- सुबह-सुबह बच्चों को ‘तुम ये कर सकते हो’, ‘तुम पर विश्वास है’ जैसी बातें कहें, इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है।

हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक पीना- नींबू पानी, हल्दी वाला दूध या गर्म पानी जैसी चीजें पूरे परिवार की इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करती हैं।

एक साथ नाश्ता करना- परिवार के साथ बैठकर आराम से नाश्ता करने से आपसी जुड़ाव बढ़ता है और दिन की अच्छी शुरुआत होती है।

घर की हल्की सफाई में बच्चों को शामिल करें- इससे बच्चों में जिम्मेदारी का भाव आता है और सहयोग की भावना भी विकसित होती है।

योग या हल्का एक्सरसाइज- बच्चों के साथ योग या स्ट्रेचिंग करें। ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए लाभदायक है।

डिजिटल डिटॉक्स- सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने से बचें। इसकी जगह परिवार से बातचीत करें या प्रकृति का आनंद लें।

ध्यान से सुनना- बच्चों की छोटी-बड़ी बातों को ध्यान से सुनें। इससे वे आपसे इमोशनली जुड़ते हैं।