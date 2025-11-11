Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्चों के मन में पॉजिटिविटी की भावना विकसित करेंगी सुबह की ये आदतें, सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    अगर सुबह के समय अच्छी आदतें अपनाई जाएं, तो सेहत को काफी फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, ये मूड को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सुबह के समय आपके घर का मूड पॉजिटिव बना रहे, तो आपको कुछ अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बच्चों को जरूर सिखाएं ये आदतें (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह का समय तय करता है कि पूरे दिन आपकी एनर्जी और मूड कैसा रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल बना रहे, तो सुबह की शुरुआत अच्छी आदतों के साथ करें। सुबह की ये आदतें बच्चों के मन में भी पॉजिटिविटी भरती हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पूरा दिन पॉजिटिव महसूस करें, तो आपको उन्हें ये आदतें जरूर सिखानी चाहिए। आइए जानें क्या हैं सुबह की ये आदतें।

    parenting tips (3)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    दिनभर पॉजिटिविटी का एहसास कराएंगी ये आदतें

    • जल्दी उठना- सुबह सूरज से पहले उठने की आदत आपके अंदर अनुशासन, शांति और सेल्फ कंट्रोल लाती है। इसलिए बच्चों को भी इसका महत्व जरूर बताएं।
    • मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग- दिन की शुरुआत 5-10 मिनट मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करके करें। यह मन को शांत करेगा और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा।
    • पॉजिटिव बातें बोलना- सुबह-सुबह बच्चों को ‘तुम ये कर सकते हो’, ‘तुम पर विश्वास है’ जैसी बातें कहें, इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
    • हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक पीना- नींबू पानी, हल्दी वाला दूध या गर्म पानी जैसी चीजें पूरे परिवार की इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करती हैं।
    • एक साथ नाश्ता करना- परिवार के साथ बैठकर आराम से नाश्ता करने से आपसी जुड़ाव बढ़ता है और दिन की अच्छी शुरुआत होती है।
    • घर की हल्की सफाई में बच्चों को शामिल करें- इससे बच्चों में जिम्मेदारी का भाव आता है और सहयोग की भावना भी विकसित होती है।
    • योग या हल्का एक्सरसाइज- बच्चों के साथ योग या स्ट्रेचिंग करें। ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए लाभदायक है।
    • डिजिटल डिटॉक्स- सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने से बचें। इसकी जगह परिवार से बातचीत करें या प्रकृति का आनंद लें।
    • ध्यान से सुनना- बच्चों की छोटी-बड़ी बातों को ध्यान से सुनें। इससे वे आपसे इमोशनली जुड़ते हैं।
    • पॉजिटिव व्यवहार दिखाना- किसी भी काम को खुश होकर करना, धन्यवाद कहना और धैर्य रखना बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है।

    इन आदतों को अपनाकर न केवल आपका घर शांतिपूर्ण और पॉजिटिव बनेगा, बल्कि आप अपने बच्चों के लिए एक सच्चे रोल मॉडल भी बन जाएंगे। धीरे-धीरे ये आदतें उनके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी और उनके भविष्य को मजबूती देंगी।