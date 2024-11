बच्चे की परवरिश का प्रेशर बना सकता है माता-पिता को Parental Burnout का शिकार, ऐसे करें बचाव

बच्चे को पालना और उनकी परवरिश करना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में अक्सर माता-पिता खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं और इसके कारण पेरेंटल बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। पेरेंटल बर्नआउट (Parental Burnout) एक कंडीशन है जिसका माता-पिता की मानसिक और शारीरिक सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आइए जानें क्या है पेरेंटल बर्नआउट और इससे कैसे बचें (Parental Burnout Prevention)।

बहुत ज्यादा जिम्मेदारी- बच्चों की देखभाल के साथ-साथ घर और काम के अन्य कामों की जिम्मेदारी लेने से माता-पिता बहुत थक जाते हैं।

अपने और बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखने से माता-पिता तनाव का शिकार हो जाते हैं। आर्थिक तनाव- पैसे की समस्याओं के कारण भी माता-पिता स्ट्रेस में आ सकते हैं। पेरेंटल बर्नआउट के लक्षण कैसे होते हैं? पेरेंटल बर्नआउट के कई लक्षण होते हैं, जो ऐसे नजर आ सकते हैं- थकान और कमजोरी- लगातार थकावट महसूस करना और छोटे-छोटे काम करने में भी मुश्किल होना।

सिरदर्द, पेट दर्द, नींद न आना आदि।

खुद को दोषी मानना- बच्चों की देखभाल ठीक से न कर पाने के लिए खुद को दोषी मानना।