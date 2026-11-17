लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोचिए, सोशल मीडिया या डेटिंग साइट पर आपको एक मैसेज फ्लैश होता है। आप उसे पढ़ते हैं और आपके चेहरे पर एक बड़ी-सी मुस्कान आ जाती है। उसके हर रिप्लाई इतने हाजिरजवाबी भरे, रोमांटिक और मजेदार हैं कि आपको लगने लगता है, "वाह, मुझे बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर मिल गया!"

लेकिन... जब कई दिनों की इस ऑनलाइन चैटिंग के बाद आप पहली बार उस शख्स से रूबरू होते हैं, तो आपको एक बड़ा झटका लगता है। जी हां, आप पाते हैं कि मैसेज में जादू बिखेरने वाली उसकी वो शानदार पर्सनैलिटी असल जिंदगी में पूरी तरह गायब है।

अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, तो सावधान हो जाइए। मैसेज और असल जिंदगी की पर्सनैलिटी के इसी बड़े अंतर को आजकल डेटिंग की भाषा में चैटफिशिंग (Chatfishing) कहा जा रहा है। क्या होता है चैटफिशिंग में? यह 'कैटफिशिंग' जैसा ही डेटिंग का एक एकदम नया ट्रेंड है। कई बार लोग अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करने में झिझकते हैं या उन्हें सही समय पर अच्छे जवाब नहीं सूझते। इस परेशानी से बचने के लिए वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर चैट का स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसे AI टूल में डालते हैं और वहां से मिले बेहतरीन जवाब को सीधा कॉपी-पेस्ट करके आपको भेज देते हैं। इससे वे पल भर में बेहद रोमांटिक और स्मार्ट लगने लगते हैं।

कब रेड फ्लैग बन जाती है यह आदत? अगर कोई सिर्फ एक अच्छी पिक-अप लाइन सोचने या अपनी किसी बात को थोड़ा बेहतर ढंग से कहने के लिए AI की मदद लेता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। असली परेशानी तब खड़ी होती है, जब इंसान अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही AI के भरोसे गढ़ने लगे। जब चैट पूरी तरह मशीनी दिमाग से लिखी जा रही हो, तो व्यक्ति अनजाने में अपनी एक झूठी इमेज बना लेता है। यही वजह है कि जब दो लोग असल जिंदगी में मिलते हैं, तो चैट का वह जादुई इंप्रेशन एकदम टूट जाता है।

कैसे पहचानें कि मैसेज इंसान लिख रहा है या AI? वैसे तो यह पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आम जिंदगी की बातचीत में लोग अक्सर बहुत ही सिंपल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने दिनभर के किस्सों, किसी वेब सीरीज या नई फिल्मों का जिक्र करते हैं। इसके उलट, अगर सामने वाले का हर एक मैसेज एकदम नपा-तुला, बिना किसी गलती के और जरूरत से ज्यादा 'परफेक्ट' लग रहा है, तो समझ जाइए कि वहां AI से जवाब लिखवाए जा रहे हैं।