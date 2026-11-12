Monkey Branching से सावधान! पार्टनर में दिखें ये 5 बदलाव, तो समझ लें रिश्ते में हो चुकी है किसी तीसरे की एंट्री

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल रिश्तों की दुनिया जितनी मॉडर्न हो गई है, उतनी ही उलझी हुई भी। आए दिन नए-नए डेटिंग ट्रेंड्स सामने आते हैं, जिनमें से कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि किसी इंसान का दिल और भरोसा दोनों बुरी तरह तोड़ सकते हैं। इन्हीं में से एक बेहद टॉक्सिक और चर्चा में रहने वाला ट्रेंड है- 'मंकी ब्रांचिंग'।

अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं, तो आपको इस टर्म के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि ये क्या बला है, लोग ऐसा क्यों करते हैं और इसके सबसे बड़े रेड फ्लैग्स क्या हैं।

(Image Source: AI-Generated) मंकी ब्रांचिंग आखिर है क्या? क्या आपने कभी किसी बंदर को पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते देखा है? वो तब तक पहली डाल नहीं छोड़ता, जब तक उसके हाथ में दूसरी डाल मजबूती से नहीं आ जाती। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मंकी ब्रांचिंग।

रिलेशनशिप के मामले में, जब कोई व्यक्ति अपने मौजूदा रिश्ते को खत्म किए बिना ही किसी दूसरे इंसान से इमोशनल या रोमांटिक तौर पर जुड़ने लगता है, तो उसे मंकी ब्रांचिंग कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह एक बैकअप प्लान तैयार करना है। इंसान अपने वर्तमान पार्टनर के साथ तब तक बना रहता है, जब तक कि वो किसी नए रिश्ते में पूरी तरह सेटल नहीं हो जाता।

लोग अपने पार्टनर के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है अकेलेपन का डर। ऐसे लोग खुद से अकेले खुश नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा किसी न किसी के सहारे या अटेंशन की जरूरत होती है।

दूसरी वजह है रिश्ते से बोर हो जाना। जब शुरुआती रोमांस और स्पार्क कम होने लगता है, तो ये लोग रिश्ते को सुधारने या आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के बजाय बाहर एक नया 'थ्रिल' तलाशने लगते हैं। इसके अलावा, ब्रेकअप के सीधे दर्द और जवाबदेही से बचने के लिए भी लोग पहले से ही एक नई जगह पक्की कर लेना बेहतर समझते हैं।

इन 5 रेड फ्लैग्स से पहचानें मंकी ब्रांचिंग के संकेत अगर आपको अपने रिश्ते में कुछ अजीब लग रहा है, तो इन बातों पर गौर करें। ये मंकी ब्रांचिंग के पक्के संकेत हो सकते हैं: नए 'दोस्त' की अचानक एंट्री अगर आपके पार्टनर की जिंदगी में अचानक किसी नए इंसान की एंट्री हुई है, जिससे वो दिन-रात चैट करते हैं और पूछने पर कहते हैं कि "अरे, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं", तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए।

फोन को लेकर हद से ज्यादा सीक्रेसी क्या आपका पार्टनर अब अपना फोन हमेशा उल्टा करके रखता है? क्या उन्होंने हर ऐप पर नए पासवर्ड लगा दिए हैं और आपके सामने फोन इस्तेमाल करने से कतराते हैं? ये चीजें चीटिंग और मंकी ब्रांचिंग का सबसे बड़ा इशारा हैं।

हर छोटी बात पर झगड़ा और 'स्पेस' मांगना अगर आपका पार्टनर बेवजह छोटी-छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा करने लगा है और बार-बार "मुझे स्पेस चाहिए" या "मुझे अकेला छोड़ दो" जैसी बातें कहता है, तो हो सकता है कि वो धीरे-धीरे इस रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता बना रहा हो।

फ्यूचर की बातों से कन्नी काटना जो पार्टनर कल तक आपके साथ शादी या फ्यूचर ट्रिप्स की प्लानिंग करता था, वो अचानक अगर भविष्य की बातें करने से कतराने लगे या बातों को घुमा दे, तो समझ लीजिए कि उसका ध्यान अब कहीं और है।