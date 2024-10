इतनी भी बुरी नहीं है Ego, नुकसान तो सब बताते हैं; लेकिन आप जान लीजिए रिश्तों में इसके 5 लाजवाब फायदे

रिश्तों में बराबरी का होना बेहद जरूरी होता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको खुश करने की कोशिश में जाने-अनजाने आपको खुशी दे रहा है तो उसमें बुरा क्या है? दरअसल किसी भी रिश्ते में ईगो (Ego In Relationships) को आमतौर पर बुरा ही माना जाता है लेकिन आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे (Ego Benefits) कि इसके होने से किस तरह रिश्तों में जान बनी रहती है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आप किसी से भी पूछिए कि क्या आप ईगोइस्टिक हैं? जवाब हमेशा 'नहीं' ही आएगा! हर कोई कहता है कि रिश्तों में आत्मसम्मान होना चाहिए, ईगो नहीं। क्या आपको पता है कि आजकल आत्मसम्मान के नाम पर जो बढ़ावा दिया जाता है, वही ईगो है? गूगल से पूछिए, वो भी यही कहेगा। दरअसल, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों ही आपकी पहचान से जुड़े हैं। किसी भी रिश्ते में ईगो (Ego In Relationships) के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में आपको हर कोई ज्ञान दे सकता है और शायद आप भी इससे वाकिफ हों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके कुछ फायदे भी होते होंगे? जी हां, यहां हम आपको बताएंगे कि ईगो की मौजूदगी किसी रिश्ते को किस तरह से जिंदा रखती है और पार्टनर में ईगो होने से आपको क्या कुछ फायदे (Benefits of Ego in Relationships) मिल सकते हैं। आइए जानें।

मजे में रहेंगे आप कहा जाता है कि ईगोइस्टिक लोग हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में रहते हैं। अगर आपका पार्टनर ऐसा है, तो वो भी शायद यही करेगा। अगर आपने उन्हें कोई सरप्राइज़ दिया, तो वो जरूर कुछ और बड़ा करने की कोशिश करेगा। ऐसा करने से आप दोनों खुश रहेंगे। भले ही रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो आपको खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? बहुत कुछ सीख पाएंगे

बढ़ती है आपकी वैल्यू जिंदगी में आपका सामना सिर्फ एक ईगोइस्टिक पार्टनर से ही नहीं, बल्कि दुनिया में ऐसे कई लोगों से होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है और आप उससे प्यार करते हैं। इस तरह के रिश्ते को आप एक तरह की ट्रेनिंग के रूप में भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ सहज महसूस करते हुए एक रिश्ता निभा रहे हैं, तो आप उनसे और उन जैसे अन्य लोगों से निपटना आसानी से सीख सकते हैं।