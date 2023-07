Relationship Tips: अगर आपके पार्टनर का भी बिहेवियर है कुछ ऐसा, तो ब्रेकअप कर लेने में ही है भलाई

Relationship Tips रिलेशनशिप की गाड़ी दोनों तरह से प्यार ऐतबार पर चलती है। किसी भी एक तरफ से अगर इस चीज़ की कमी होती है तो रिलेशनशिप में दूरियां आने में जरा भी वक्त नहीं लगता। रिलेशनशिप बिगड़ने की शुरुआत कुछ चीज़ों से ही शुरू हो जाती है आपको बस इन चीज़ों को पहचानना होता है। आइए जानते हैं इस बारे में।

Relationship Tips: रिश्ते में दूरियों की वजहें

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Relationship Tips: रिलेशनशिप में प्यार, भरोसा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो सालों-साल आपको एक-दूसरे से बांधें रखती हैं वहीं अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी हो, तो रिश्ते को आगे बढ़ाने एक चुनौती समान लगता है। आजकल मारपीट, लड़ाई-झगड़े, डाइवोर्स के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इसकी एक वजह ये है कि हम पार्टनर की कुछ आदतों को इग्नोर करते रहते हैं, जो आगे चलकर आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर सकती हैं, तो इन्हें नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में, जो पार्टनर में नजर आएं, तो ब्रेकअप करने में जरा भी वक्त न लगाएं। पार्टनर की इन आदतों तो बिल्कुल भी न करें नजरअंदाज बात-बात पर झूठ बोलना रिलेशनशिप में भरोसा बहुत जरूरी है बल्कि यही रिश्ते की बुनियाद मानी जाती है, लेकिन अगर आपको फील होता है कि आपका पार्टनर आपसे बेवजह झूठ बोलता है और आपने कई बार उसे चीटिंग करते पकड़ा भी है, तो फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोई वजह नहीं बाकी ये समझ लीजिए। छोटे-मोटे झूठ कब धोखे की बड़ी वजह बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बेहतर होगा ऐसे रिलेशनशिप को वहीं खत्म कर दें। एक्स के बारे में बातें करना किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर अब वो आपके साथ हैं लेकिन फिर भी अपने एक्स को याद करते रहते हैं या उससे आपकी कंपेरिजन करते रहते हैं, तो इस आदत को भी सहन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे चलकर ये रिलेशनशिप को और ज्यादा खराब कर सकती हैं। बेहतर होगा ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलें। हर वक्त झगड़ा करना क्या आपका पार्टनर भी हर छोटी बात को लड़ाई का मुद्दा बना लेता है, तो समझ जाएं कि वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और आपसे अलग होने के बहाने ढूंढ़ रहा है। हर वक्त होने वाले लडा़ई-झगड़े एक अलग ही तरह की मानसिक परेशानी देते हैं, जिसे लंबे वक्त तक झेलने के बजाय ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेने में ही समझदारी है। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh