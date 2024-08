Relationship Tips: गलती से भी अपने पार्टनर से न कहें ये बातें, नहीं तो ताश की तरह बिखर जाएगा रिश्ता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Things You Should Never Say To Your Partner: हर रिश्ते में, खासकर रोमांटिक रिश्तों में, संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही शब्दों का चुनाव आपके साथी को खुशी देता है और प्यार का एहसास करवाता है, जबकि गलत शब्दों का चुनाव उन्हें आहत कर सकता है। बिना सोचे-समझे कही गई कुछ बातें आपके पार्टनर को काफी दुख पहुंचा सकती हैं, जिसके कारण आपका रिश्ता कमजोर होने लगता है। इस आर्टिकल में, हम इन्हीं बातों (Tips For Healthy Relationships) के बारे में जानेंगे, जो आपको अपने साथी को कभी नहीं कहनी चाहिए।

तुलना करना

आपके साथी की तुलना किसी और से करना आपके रिश्ते पर भारी पड़ सकता है। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके रिश्ते में विश्वास और सम्मान की भावना कमजोर होने लगती है।