लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब किसी लड़की की शादी होती है, तो विदाई के वक्त उसका मायका छूटता नहीं है, क्योंकि घर के लोग फिजिकली प्रेजेंट न रहकर अब डिजिटली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगते हैं। फिर यह बात भी पूरी तरह से सच है कि शुरू-शुरू में लड़कियां नए घर जाकर नए लोगों के बीच सुरक्षित महसूस नहीं करती।

वहां सिर्फ उसका पति होता है जिसके सहारे वो पूरे परिवार को जान सकती है। अगर अरेंज मैरिज हुई हो, तब लड़की अपने मायके पर इमोशनल सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा निर्भर रहती है। इसके चलते महिलाएं अपने ससुराल की सभी बातें मायके में बताने लग जाती हैं, जिसमें वो निजी बातें भी शामिल हैं जो शायद चारदीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए थी।

ऐसे में बहुत जरूरी है उस बारीक रेखा को समझना कि कौन सी बातें मायके में बताई जानी चाहिए और किसमें सावधानी बरते जाने की जरूरत है। ससुराल की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना हर घर में पैसों, प्रॉपर्टी और फैमिली के विवादों से जुड़ी कई ऐसी निजी बातें होती हैं, जिसे घरवालों के अलावा कोई नहीं जानता। जब लड़की शादी करके उस घर में जुड़ती है, तो वह मायके से ज्यादा उस घर की सदस्य होती है। ये बातें तब तक किसी से शेयर नहीं की जानी चाहिए, जब तक उससे महिला की जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। परिवार की प्राइवसी की रिस्पेक्ट करना नई बहु की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।

कपल के बीच तीसरे व्यक्ति की दखल अक्सर कपल के बीच झगड़ा किसी तीसरे की वजह से ही होता है, खराब परिस्थितियों में किसी चीज का समाधान निकले या न निकले पर दखलअंदाजी बढ़ती जाती है। इससे रिश्ते को मजबूत करने वाली भरोसे की नींव कमजोर होने लगती है।

बात का गलत मतलब निकल जाना किसी बात को कोई कैसे लेता है, यह पूरी तरह से उसकी समझदारी पर निर्भर करता है। कई बार लड़की उसे एक आम बात की तरह अपने मायके में शेयर कर रही होती है, लेकिन उसका गलत मतलब निकालकर बात का बतंगड़ ही बन जाता है। यह दोनों परिवारों के रिश्ते में खटास लाने का कारण बन सकता है।